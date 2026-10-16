Cierra la estación de Metro de Sol por trabajos de limpieza ante la «insalubridad» provocada por la acampada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la estación de metro de Sol por «condiciones de insalubridad» derivadas de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol desde iniciada hace 21 días, mientras que la estación de Cercanías, situada en la misma plaza, se mantiene operativa. El Gobierno regional alertó ayer de la «acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación» a causa de la acampada en la plaza.

Tal como avanzó esta mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la estación de Metro de Sol ha cerrado a las 12:30 horas debido a la necesidad de realizar «trabajos de limpieza urgentes y de seguridad». Así, durante el tiempo que permanezca cerrada la estación de Sol, que aún no ha sido especificada, los trenes no efectuarán parada en ella. La estación de Sol de Cercanías, Madrid, y la de Metro de Madrid no comparten los accesos, pero sí el vestíbulo.

La compañía metropolitana ha anunciado el cierre en un mensaje en redes sociales: «La estación de Sol cierra para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada en el exterior».

Esta decisión se ha tomado después de la reunión del Comité de Recursos de Riesgos Laborales de Metro de Madrid, que ha pedido que «se limpie» la estación por el bienestar de los trabajadores. El Gobierno regional se apoya en un informe técnico ambiental que, tal y como detalla, confirma valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines tras un análisis en la zona y por el cual han detectado «concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral».

Sanciones a los acampados

Por otro lado, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que ya se está investigando para localizar y sancionar a título individual a los «impresentables» que utilizaron la lámina de agua a los pies de la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol «como piscina».

Desde la Plaza Mayor, la también alcaldesa ha recordado que la Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada por la vivienda, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza. Las primeras se han impuesto en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana y las segundas por contravenir las ordenanzas de limpieza.