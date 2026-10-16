La izquierda acusa a Ayuso y Almeida de «maltratar niños» con pintadas en colegios públicos de Madrid

Las pintadas contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han llegado a las puertas de los centros educativos públicos de Madrid. La valla de la escuela infantil municipal de Buenavista de Getafe ha aparecido con un mensaje en espray negro que acusa a la presidenta regional y al alcalde de la capital de «maltratar» a niños de 0 a 3 años, en plena huelga indefinida de la educación pública madrileña.

El mensaje, «Ayuso y Almeida maltratan niños de 0 a 3 años», ocupa buena parte del murete que sostiene la verja del centro. Es el acceso por el que pasan cada día las familias y los alumnos de la escuela infantil, los mismos niños a los que alude la pintada. La acusación usa el maltrato infantil, un delito que en España se persigue penalmente, como consigna contra dos gobiernos del PP.

No es un caso aislado. Varios colegios públicos de la capital han aparecido estos días con carteles propagandísticos contra Ayuso en sus instalaciones. La propia Consejería de Educación ha denunciado que un colegio de Villarejo de Salvanés envió un correo a sus profesores en el que llamaba a parar el sistema educativo y a convertir las calles en «una pesadilla» para los «fascistas y clasistas» del PP y de la presidenta.

Las pintadas y los carteles coinciden con la huelga indefinida que arrancó el miércoles 14 de octubre en la enseñanza pública no universitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, junto a las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Están llamados unos 65.000 docentes. CSIF, por su parte, solo ha convocado paros el 14, 15 y 16 de octubre.

Entre sus exigencias figuran una subida de 600 euros mensuales, un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y FP y de 22 en Primaria, y menos alumnos por aula. Las educadoras infantiles, que acumulan más de seis meses de paros, cortaron el primer día el Paseo de la Castellana. La jornada se saldó además con cargas policiales en la Universidad Complutense y cinco detenidos por atentado contra la autoridad. Este jueves, unas 10.000 personas se han concentrado ante la Consejería, según Delegación del Gobierno.

El Gobierno regional cifró el seguimiento del primer día en el 44,6% del profesorado, frente al 70% que defienden los sindicatos. Ayuso ha calificado el paro de «huelga política» y ha denunciado que no respeta el derecho de los niños. La consejera Mercedes Zarzalejo ha recordado que la Comunidad negocia con los sindicatos una subida de hasta 350 euros al mes y que el presupuesto de Educación alcanza este año los 7.000 millones, un 3,9% más.

El clima de tensión lo alimentó la semana pasada Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid advirtió a Ayuso en el pleno de la Asamblea del 8 de octubre de que «en las calles de Madrid no va a haber paz», tras la muerte de Maricarmen, la vecina desahuciada. El PP de Madrid, a través de su secretario general, Alfonso Serrano, la ha denunciado ante la Policía Nacional por presuntas amenazas y ha pedido a la Delegación del Gobierno que garantice el orden público. Bergerot ha negado que sus palabras fueran amenazas y ha tachado la denuncia de «ridícula». Ayuso ha vinculado esa advertencia con la huelga educativa: «Si no quieren paz: ¿qué buscan?».

La Comunidad de Madrid ha denunciado además ante la Fiscalía las amenazas e insultos contra la presidenta aparecidos en la acampada de la Puerta del Sol, donde se han concentrado también los manifestantes de la marea verde.