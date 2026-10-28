El llamamiento de Susanna Griso a los españoles: «Si no tienen un familiar directo no llamen a las líneas que se han habilitado, son para las familias»

La mañana de este miércoles 28 de octubre ha quedado marcada en la historia de España por el trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo, entre los municipios de Los Yébanes y Urda. La colisión ha ocurrido a las 8:35 horas al chocar dos trenes, un AVE de Renfe y un tren de Iryo, provocando un descarrilamiento de al menos dos vagones de la compañía italiana. Por el momento ya hay confirmados al menos 64 muertos.

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha informado en el programa que las líneas de teléfono de emergencia que Renfe ha habilitado son prioritarias para familias directas de víctimas y desaparecidos. «Si no tienen un familiar directo no llamen a las líneas que se han habilitado, son para las familias», recordaba.

Este es el teléfono de emergencia

Renfe, a través de su cuenta oficial de X, ha compartido un teléfono de contacto para los afectados: 900 10 10 20. «Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. Rogamos que, para cualquier otra gestión o petición de información, se evite llamar a este número», escribe Renfe.

Para todos aquellos que necesiten asistencia o tengan más información importante, tienen en su disposición el teléfono 900 10 10 20 habilitado por Renfe.

⚠️ACCIDENTE URDA: Renfe ha habilitado el teléfono 𝟵𝟬𝟬 𝟭𝟬 𝟭𝟬 𝟮𝟬, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

¿Cuántos muertos y heridos dejó el accidente de Adamuz?

El accidente ferroviario de Adamuz dejó un balance final de 46 víctimas mortales y 292 heridos. La cifra de fallecidos se dio por cerrada el 30 de enero de 2026, después de que muriera en la UCI una mujer que había resultado herida en el siniestro y permanecía hospitalizada desde el día del accidente.

La tragedia tuvo lugar el 18 de enero de 2026, en la provincia de Córdoba. Durante las primeras horas, el número de víctimas fue aumentando a medida que los equipos de rescate avanzaban entre los restos de los trenes y los hospitales actualizaban la información sobre los heridos.