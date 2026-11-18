Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 39 y los 47 años. A los tres, de nacionalidad española y con antecedentes, se les considera presuntos responsables de los delitos y omisión del deber de socorro. A uno de ellos, uno de los varones, se le imputan también los delitos de amenazas y quebrantamiento de condena. Según el relato policial, uno de los arrestados golpeó y amenazó con un cuchillo a la víctima dentro del domicilio. La víctima se precipitó al vacío sin que nadie de los que se encontraban en la vivienda le ayudara.

La Policía tuvo que fracturar una puerta para llegar hasta el herido. Se encontraba en el suelo, con golpes por todo el cuerpo. Y precisó ser estabilizado en lugar donde cayó por un indicativo sanitario. Luego, fue evacuado por bomberos y sanitarios y trasladado a un hospital.

Según lo manifestado por el herido a la Policía, él se encontraba en la vivienda junto a una mujer. Hasta allí llegó la ex pareja de ella. Y se inició una pelea entre los dos hombres. En un momento de la pelea, la ex pareja de la mujer le mostró un cuchillo. Y la víctima intentó escapar saltando por la ventana.

La Policía subió hasta la vivienda en que se habían producido los hechos. Pero nadie abría. Finalmente, una mujer que dijo ser la propietaria del inmueble abrió a los agentes. En el comedor había restos de sangre, mobiliario y paredes. En un sofá estaba sentado un hombre. A su lado, había un cuchillo de grandes dimensiones.

Hallaron también a un segundo varón. Estaba escondido en el interior de un canapé. Este último fue el que presuntamente amenazó a la víctima con el cuchillo. Tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer que se encontraba en la vivienda.

El juez ha decretado para este detenido su ingreso en prisión. Los otros dos arrestados fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.