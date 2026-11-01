El PSOE saca pecho de su inversión en trenes para hacer campaña tras 115 muertos: «Invertimos más dinero que Rajoy»

El PSOE ha reanudado este domingo la campaña electoral y lo ha hecho sacando pecho de su gestión de la red ferroviaria española, pese a que los dos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) han dejado un balance conjunto de 116 fallecidos en menos de un año. «Invertimos más que Rajoy», ha publicado el partido en sus redes sociales para defender la política de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Transportes con Óscar Puente a la cabeza y su antecesor, José Luis Ábalos, en prisión provisional.

El PSOE ha vuelto recuperado su actividad en redes sociales sin hacer autocrítica y sin que ningún miembro del Ejecutivo haya asumido responsabilidades políticas por las dos tragedias ferroviarias. En lugar de dar explicaciones sobre el estado de las infraestructuras y las causas de los accidentes, los socialistas han recurrido a las cifras de inversión para reivindicar su gestión. «La línea es invertir más dinero en infraestructuras», sostiene el partido.

Tras finalizar los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, el PSOE ha aprovechado para lanzar un mensaje contra un hipotético Ejecutivo de PP y Vox. «Si vienen los de la motosierra, los de la bajada de impuestos, probablemente volveremos a los datos del año 2017», ha advertido la formación.

En su publicación en X, el PSOE ha situado en el centro de sus críticas al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, comparando la inversión ferroviaria de su último año completo de legislatura con la ejecutada por el Ejecutivo socialista en 2025.

«Rajoy dedicó a mantenimiento de infraestructuras ferroviarias 1.747 millones de euros. En 2025, a 30 de noviembre, 4.696 millones de euros», ha escrito el PSOE.

La formación ha tomado como referencia las declaraciones de José Muñoz, su candidato al Congreso por Valencia y actual portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que defendió este sábado en La Sexta Noche la política de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. «¿Es mucho, es poco? Al menos es más de la que había», aseguró.

Último año de Rajoy, dedicó a mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias 1.747 M€. En 2025, a 30 de noviembre, 4.696 M€. La línea es invertir más dinero en infraestructuras. Si vienen los de la motosierra, los de la bajada de impuestos, probablemente volveremos a los datos del año 2017. @JMLladro en @laSextaXplica — PSOE (@PSOE) November 1, 2026

Sin embargo, la comparación del PSOE mezcla conceptos que conviene diferenciar. Los 1.747 millones de euros de 2017 y los 4.696 millones registrados hasta noviembre de 2025 corresponden a inversión en infraestructuras ferroviarias, no exclusivamente a gasto en mantenimiento.

La estrategia socialista contrasta con las exigencias de explicaciones que se han multiplicado después de los accidentes de Adamuz y Urda. Mientras las investigaciones deben determinar las causas concretas de ambos siniestros, el ministro Óscar Puente continúa al frente de Transportes y cuenta con el respaldo de Moncloa.

El Gobierno ha prometido esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad de los usuarios, pero, por el momento, no ha anunciado dimisiones ni ha asumido responsabilidades políticas por la sucesión de tragedias ferroviarias.

Además, el debate sobre el mantenimiento no puede desligarse del aumento de la actividad ferroviaria. La liberalización del sector ha permitido la entrada de nuevos operadores como Ouigo e Iryo, que compiten con Renfe y han incrementado la circulación de trenes y la demanda de viajeros, por lo que el aumento de la inversión global no ha sido en la misma proporción ni que los recursos destinados a conservar las vías hayan evolucionado al ritmo de la demanda.

Muñoz, nueva apuesta de Sánchez al Congreso

El valenciano Jesús Muñoz es la nueva apuesta de Ferraz en las listas del Congreso de los Diputados. El socialista va por el número 4, en la lista encabezada por la actual delegada de Gobierno. Muñoz ha sido uno de los dirigentes del PSPV que ha respaldado públicamente a responsables socialistas cuestionados por su gestión, como ocurrió con José María Ángel, ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA y expresidente del PSPV.

Ángel dimitió en julio de 2025 después de que se conocieran las sospechas sobre la titulación académica que había utilizado para acceder a una plaza de funcionario de la Diputación de Valencia. La Agencia Valenciana Antifraude remitió un informe a la Fiscalía y Anticorrupción abrió diligencias para investigar los hechos. El ex comisionado negó haber utilizado documentación falsa.

La causa judicial fue archivada inicialmente por prescripción, aunque la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir la investigación en abril de 2026 tras estimar varios recursos. Muñoz cuestionó entonces la actuación de Antifraude y defendió al dirigente socialista frente a las críticas del PP.

Ahora, el portavoz socialista vuelve a situarse en primera línea de la defensa de la gestión del PSOE, esta vez para respaldar a Óscar Puente y utilizar las cifras de inversión ferroviaria como argumento frente a las críticas por el estado de las infraestructuras.