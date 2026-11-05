Montero defiende que el tren es «el medio más seguro» tras los 115 muertos en la tragedia ferroviaria de Adamuz y Urda

La secretaria general del PSOE andaluz y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el tren sigue siendo «el medio más seguro» para viajar, pese a los dos graves accidentes registrados este año en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). La dirigente socialista ha realizado estas declaraciones durante un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, donde también ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de intentar «sacar tajada política del dolor» provocado por la tragedia ferroviaria de la semana pasada, que dejó 69 fallecidos.

Montero ha asegurado que su principal preocupación ahora es conseguir que los ciudadanos recuperen la confianza en la red ferroviaria española. En este sentido, ha reconocido que los dos siniestros producidos en menos de un año han generado una «inquietud lógica» entre los usuarios habituales del tren, aunque ha insistido en que no se debe trasladar miedo a la población a la hora de utilizar este transporte.

«El transporte por tren es el medio más seguro que tenemos, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto del mundo para poder desplazarnos con todas las garantías de un lugar a otro», ha afirmado. La socialista ha comparado su seguridad con la del tráfico por carretera y el transporte aéreo, donde, según ha sostenido, existe una mayor siniestralidad.

La dirigente del PSOE de Andalucía ha defendido además la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis ferroviaria y ha elogiado especialmente la gestión del ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente. Montero ha considerado que el exresponsable ministerial «dio la cara desde el minuto uno» y trasladó la información disponible apenas cuatro horas después de conocer las primeras imágenes y conversaciones relacionadas con el accidente.

Asimismo, ha calificado su dimisión como un gesto de «dignidad personal y de altura política». Según ha explicado, Puente habría decidido dar un paso atrás pese a no tener responsabilidad «ni por acción ni por omisión», con el objetivo de contribuir a recuperar la confianza ciudadana en la seguridad del ferrocarril.

Montero ha extendido sus críticas al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al conjunto de los populares. «Es altamente impresentable que, utilizando la desgracia humana, uno pretenda arañar unos cuantos votos», ha señalado, antes de insistir en que la situación «no va de votos», sino de vidas.

Críticas al puente aéreo

La socialista también se ha pronunciado sobre la posibilidad de establecer un puente aéreo entre Andalucía y Madrid mientras permanece interrumpida la conexión ferroviaria de alta velocidad. Montero ha rechazado lo que considera «ocurrencias» y ha reclamado que las propuestas para mejorar los sistemas de transporte estén respaldadas por «fundamento y evidencia».

No obstante, ha admitido que puede ser necesario incrementar puntualmente las frecuencias de los vuelos entre Sevilla y Madrid, así como con otras capitales españolas, para responder a las necesidades de movilidad mientras se recupera la conexión ferroviaria.

Pese a ello, ha defendido que la apuesta estratégica debe seguir siendo el tren, al que ha definido como el transporte «más ecológico, más barato, más sostenible y más seguro». «La apuesta que tienen que hacer las sociedades desarrolladas tiene que ser por un ferrocarril seguro», ha subrayado.

Preguntada directamente sobre si volvería a utilizar el AVE entre Madrid y Sevilla después de los accidentes de Adamuz y Urda, Montero ha respondido afirmativamente. La dirigente socialista ha asegurado que seguirá apostando por este medio de transporte y ha vuelto a cargar contra Moreno por sus declaraciones sobre la seguridad de la línea.

En concreto, ha censurado que el presidente andaluz afirmase que no se subiría al AVE Madrid-Sevilla después del accidente de Urda y que insinuase que el Gobierno de España no estaba invirtiendo deliberadamente en esta conexión para «asfixiar a Andalucía». Montero ha tachado esta última acusación de «falsa y mezquina» y ha asegurado que únicamente busca «meter miedo y mentir».