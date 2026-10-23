Montero reivindica la vivienda «al servicio de las personas» con 3 casas en Sevilla y dos hipotecas de 328.808 €

La ex vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero reivindica que la vivienda debe estar «al servicio de las personas, no de la especulación ni del mercado», pero su propia declaración patrimonial como senadora refleja que posee tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, y que mantiene dos préstamos hipotecarios cuyo importe inicial conjunto ascendió a 328.808 euros. Así consta en la declaración de bienes y rentas que presentó tras ser designada senadora por el Parlamento de Andalucía.

La dirigente socialista defendió públicamente esta posición en un vídeo publicado en sus redes sociales hace dos semanas, en el que vinculó el acceso a la vivienda con las dificultades que atraviesan numerosos ciudadanos. «Si alguien no comparte que la vivienda es un problema, es que no está al tanto de la calle», afirmó Montero, antes de insistir en que este bien debe estar «al servicio de las personas, no de la especulación ni del mercado».

«Es algo que tenemos muy claro las socialistas», añadió la secretaria general del PSOE-A, que también aludió al caso de Mari Carmen, la mujer cuya situación tras un desahucio se convirtió en uno de los argumentos utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para defender nuevas medidas de protección a la vivienda. Montero aseguró que su formación no quiere que se repitan situaciones como esa ni en España ni en Andalucía.

Tres viviendas en Sevilla entre 2004 y 2006

La declaración patrimonial de Montero, registrada el 27 de julio de 2026 después de su elección como senadora por designación autonómica, recoge tres viviendas situadas en Sevilla. La documentación identifica a la dirigente socialista como casada bajo el régimen económico de gananciales y refleja en los tres inmuebles un 50% del pleno dominio por compraventa.

Dos de estas viviendas fueron adquiridas en 2004, mientras que la tercera data de 2006. Por tanto, los inmuebles figuran en su patrimonio desde hace aproximadamente dos décadas, según las fechas de adquisición consignadas en el documento oficial. A las tres propiedades se suman otras dos propiedades inmobiliarias en la capital andaluza: un local adquirido en 2004 y un garaje comprado en 2006. Ambos aparecen también declarados mediante compraventa y con un 50% del pleno dominio.

Dos hipotecas de 328.808 euros

El apartado de deudas y obligaciones patrimoniales recoge dos préstamos hipotecarios vinculados a las viviendas. El primero fue contratado en 2004 por un importe concedido de 88.808 euros. Según la declaración, el saldo pendiente de devolución asciende actualmente a 31.214 euros.

La segunda hipoteca corresponde a 2006, el año en que Montero adquirió la vivienda más reciente de las tres que figuran en el documento. El préstamo se formalizó por un importe inicial de 240.000 euros y mantiene un saldo pendiente de 39.714 euros.

Ambos créditos suman 328.808 euros en cantidades concedidas originalmente; mientras que la suma de los saldos pendientes declarados es de 70.928 euros.

La vivienda, centro del discurso socialista

Las declaraciones públicas de Montero se enmarcan en la defensa del modelo de política de vivienda del PSOE, que reclama una mayor intervención pública para facilitar el acceso a un hogar y limitar la especulación. La dirigente socialista ha utilizado el problema habitacional como uno de los argumentos de confrontación política con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

En el debate del proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 celebrado este jueves, Montero ha vuelto a situar la vivienda en el centro de sus críticas al presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha responsabilizado de la evolución del mercado inmobiliario tras ocho años de Gobierno del PP. La dirigente socialista ha cuestionado que Andalucía registre una elevada construcción de vivienda libre mientras los precios continúan subiendo.