La alcaldesa socialista de Espartinas (Sevilla) acude a una manifestación por la vivienda mientras tiene siete inmuebles en propiedad

La alcaldesa socialista de Espartinas y vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Cristina Los Arcos, participó en una manifestación en defensa del derecho a la vivienda mientras cuenta con siete inmuebles urbanos en propiedad, según recoge su declaración de bienes y actividades presentada ante la institución provincial. El patrimonio inmobiliario declarado incluye una vivienda en Sevilla adquirida mediante compraventa y otros seis pisos o apartamentos procedentes de herencias, además de dos plazas de garaje en Málaga.

El PSOE de Espartinas difundió el pasado 3 de octubre una publicación en su perfil de Facebook en la que reivindicaba el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En el mensaje, los socialistas locales defendieron la necesidad de impulsar medidas para facilitar el acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias con dificultades económicas.

«Ayer estuvimos en Sevilla junto a miles de ciudadanos y ciudadanas para defender algo tan básico como el derecho a una vivienda digna», señalaba la publicación, en la que el partido explicaba su participación en la movilización celebrada en la capital andaluza con la presencia de Cristina Los Arcos.

En ese mismo mensaje, los socialistas aseguraban que no iban a «mirar hacia otro lado» ante las dificultades que afrontan cada vez más ciudadanos para acceder a una vivienda. Asimismo, defendían que el derecho reconocido en la Constitución debía traducirse en «respuestas, compromisos y políticas que pongan a las personas por delante». El partido también reivindicaba su compromiso con las iniciativas en materia de vivienda desde el equipo de gobierno municipal.

Una vivienda comprada y seis inmuebles heredados

Entre los bienes declarados figura una vivienda en Sevilla adquirida en 2014 mediante compraventa y con carácter ganancial. Se trata del único inmueble de los siete que aparece en la declaración como adquirido a través de una operación de compraventa.

Los otros seis bienes están registrados como apartamentos o pisos urbanos y fueron adquiridos en 2013 mediante herencia, en régimen de nuda propiedad. Tres de estos inmuebles se encuentran en Málaga, mientras que los otros tres están situados en Sevilla.

La declaración patrimonial recoge, por tanto, tres apartamentos o pisos urbanos en Málaga y otros tres en Sevilla, todos ellos procedentes de herencias y bajo la fórmula de nuda propiedad. Además de los siete inmuebles residenciales, la alcaldesa declara dos plazas de garaje en Málaga. Ambas fueron adquiridas también mediante herencia en 2013 y figuran, igualmente, en régimen de nuda propiedad.