Con la llegada del otoño y el descenso progresivo de las temperaturas en España, el uso del aire acondicionado empieza a quedar en un segundo plano en muchas casas. Sin embargo, este es un buen momento para revisar cómo se ha utilizado el aparato y qué hábitos conviene corregir para aprovechar mejor sus prestaciones. Hay que recordar que, por un lado, este aparato da frío y, por otro, calor. Una de las equivocaciones más frecuentes consiste en seleccionar temperaturas extremadamente bajas con la intención de conseguir que la estancia se enfríe antes.

Una práctica que, además de incrementar el gasto eléctrico, puede perjudicar el funcionamiento del equipo y reducir su vida útil. Miguel Ángel Rojas, técnico instalador, y experto en climatización advierte en una entrevista publicada por La Vanguardia que utilizar el aire acondicionado a temperaturas demasiado bajas es como poner un coche a la máxima velocidad. Esta explicación invita a cambiar la forma de entender la climatización doméstica: el objetivo no debe ser conseguir frío de manera inmediata, sino mantener una temperatura agradable sin exigir un esfuerzo innecesario a la máquina. En esta misma línea, Endesa ofrece recomendaciones sobre los ajustes del termostato, el consumo energético y el mantenimiento.

¿Por qué no conviene poner el aire acondicionado a 18 grados?

Las indicaciones del experto permiten comprender por qué elegir correctamente la temperatura y cuidar la instalación son dos decisiones claves para ahorrar y conservar el aparato en buenas condiciones.

Una de las costumbres más extendidas es bajar el termostato hasta los 18 grados cuando se desea enfriar rápidamente una habitación. Sin embargo, seleccionar una temperatura tan baja no significa necesariamente que el aparato vaya a conseguir el resultado antes.

Según explica Rojas, el aire acondicionado necesita trabajar para alcanzar la temperatura seleccionada. «Cuanto mayor sea la diferencia entre el ambiente exterior y el interior, mayor será el esfuerzo que tendrá que realizar el sistema», menciona el experto.

El técnico utiliza una comparación muy gráfica: exigirle al aparato que funcione continuamente a temperaturas extremas equivale a conducir un coche siempre a máxima velocidad. Ninguna de las dos situaciones representa un uso razonable de los recursos disponibles.

Además, una habitación excesivamente fría puede resultar incómoda. «La sequedad ambiental, las molestias en la garganta y la irritación ocular son algunas de las sensaciones que pueden aparecer cuando se permanece durante mucho tiempo en un ambiente demasiado refrigerado», comenta Rojas.

¿Cuál es la temperatura adecuada para utilizar el aire acondicionado?

Elegir correctamente los grados del termostato es fundamental para encontrar un equilibrio entre comodidad y consumo eléctrico. Endesa señala que no conviene situar el aire acondicionado por debajo de los 25 grados y recomienda mantener valores que permitan climatizar sin incrementar innecesariamente el gasto energético.

Climargas, por su parte, considera que una temperatura de referencia de 26 grados puede proporcionar un ambiente seguro y de confort en muchas viviendas. No obstante, recuerda que las necesidades varían según las características de cada estancia.

«La orientación, la entrada de luz solar, el tamaño de las ventanas y el aislamiento influyen directamente en la sensación térmica», explican los especialistas. Por eso, no existe un ajuste universal que funcione exactamente igual en todos los hogares.

También es importante diferenciar los espacios y los momentos del día. En los dormitorios, por ejemplo, Climargas aconseja utilizar temperaturas más suaves durante el descanso y evitar que el flujo de aire incida directamente sobre la cama.

¿Cómo influye la temperatura en la factura eléctrica?

El consumo energético es otro de los motivos para evitar los ajustes extremos en el aire acondicionado. Cuando se seleccionan temperaturas demasiado bajas, el equipo puede necesitar más electricidad para mantener las condiciones solicitadas.

Endesa estima que el uso del aire acondicionado puede incrementar el consumo eléctrico medio en aproximadamente siete kilovatios hora durante el mes de julio, lo que representa alrededor de 30 euros adicionales en la factura.

La compañía también advierte que un aparato sucio, con fugas de refrigerante o que funciona incorrectamente puede elevar el gasto energético hasta un 20%. Por eso, no basta con seleccionar una temperatura adecuada: el estado de los componentes también determina la eficiencia.

Entre las medidas recomendadas figuran mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar persianas y cortinas para controlar la entrada de luz y comprobar periódicamente el funcionamiento del sistema.

El mantenimiento que ayuda a prolongar su vida útil

Finalmente, limpiar los filtros es una de las tareas esenciales para conservar el aire acondicionado. Rojas recomienda realizar esta operación aproximadamente cada seis meses, además de solicitar una limpieza más profunda de la unidad interior a una empresa instaladora autorizada cuando hayan transcurrido un par de años.

La unidad exterior también necesita revisiones periódicas. Mantener limpios los componentes permite mejorar la eficiencia, evitar esfuerzos innecesarios y favorecer la durabilidad del equipo.