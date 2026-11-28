Los plátanos son una de las frutas más habituales en los hogares españoles gracias a su sabor dulce, su amplio abanico de beneficios para la salud y sus propiedades nutricionales. Sin embargo, tienen un inconveniente que muchas personas conocen bien: en dos o tres días pierden firmeza y empiezan a aparecer manchas oscuras en la piel. Para evitarlo, hay quienes los colocan en una cesta junto con otras frutas, mientras que otros optan por guardarlos en la nevera. Sin embargo, ninguna de estas opciones es mejor según los expertos en seguridad alimentaria. La temperatura, la humedad, la exposición a la luz y la cercanía de otros alimentos influyen considerablemente en la velocidad a la que madura esta fruta.

Al llegar a casa, en lugar de poner los plátanos en el frutero junto a otras frutas o dejarlos en una zona cerca de fuentes de calor, lo ideal es buscar un rincón fresco y fresco. Para conservarlos en perfectas condiciones durante el máximo tiempo posible, deben estar sobre una superficie de la cocina donde puedan permanecer a temperatura ambiente y con suficiente ventilación. Además, hay otros aspectos que pueden marcar la diferencia entre disfrutar de unos plátanos en su punto durante varios días o terminar desperdiciando parte de la compra.

El lugar de la cocina donde colocar los plátanos

Una de las principales recomendaciones consiste en elegir cuidadosamente el lugar donde se almacenan. Aunque muchas personas tienen la costumbre de colocarlos en el frutero, junto a las manzanas, las peras o las naranjas, esta práctica puede acelerar su maduración. Además, esta costumbre también puede afectar el proceso de maduración del resto de frutas por los compuestos que liberan los plátanos a medida que avanzan en este proceso natural.

Esta sustancia está relacionada con algunos de los cambios que experimenta el plátano durante su maduración, aunque el principal responsable de acelerar este proceso en las frutas es el etileno, una hormona vegetal que interviene directamente en su desarrollo. Cuando las manzanas, las peras o los aguacates están expuestos a niveles elevados de este gas, se puede acelerar su proceso de maduración. Además, los cambios en su textura y frescura pueden afectar a su calidad y reducir el tiempo durante el que se mantienen en condiciones óptimas para el consumo.

Teniendo esto en cuenta, la Universidad de Harvard, a través de su publicación The Nutrition Source, aconseja conservar los plátanos a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa y separados de otras frutas. La despensa puede ser una buena opción si tiene ventilación suficiente, pero no es una buena idea introducir los plátanos en recipientes completamente cerrados ni dejarlos en el interior de armarios y cajones, ya que la falta de circulación del aire y la acumulación de humedad pueden favorecer su deterioro.

El papel del etileno

Para entender por qué esta fruta cambia de aspecto en tan poco tiempo, es necesario conocer el papel que desempeña una sustancia natural llamada etileno, la cual interviene en diferentes procesos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Uno de sus efectos más conocidos es su papel en la maduración de los frutos.

Los plátanos producen etileno de manera natural y, a medida que avanzan en su proceso de maduración, pueden liberar cantidades importantes de este compuesto. El gas actúa sobre los propios tejidos de la fruta y desencadena diferentes transformaciones que modifican su aspecto, textura, aroma y sabor.

Por ejemplo, durante la maduración, el almidón presente en la pulpa se transforma progresivamente en azúcares. Por eso, un plátano verde suele tener un sabor menos dulce y una textura más firme que otro que ha alcanzado un estado avanzado de maduración.

También se producen cambios en los pigmentos de la piel. La clorofila, responsable del color verde inicial, va desapareciendo y permite que se aprecien los tonos amarillos característicos de esta fruta. Más adelante pueden aparecer pequeñas manchas marrones, especialmente cuando el proceso de maduración continúa.

La nevera no es una opción

Uno de los errores más habituales consiste en guardar los plátanos en el frigorífico nada más llegar de la frutería para, supuestamente, ralentizar su maduración y conseguir que duren más días. Sin embargo, los plátanos son frutas tropicales especialmente sensibles a las temperaturas bajas, y pueden sufrir daños por frío cuando permanecen expuestos a temperaturas inferiores a aproximadamente 13 grados.

Uno de los efectos más visibles es el oscurecimiento de la piel; en lugar de mantener su característico color amarillo, puede adquirir tonalidades marrones o incluso negras. Ahora bien, hay una excepción en la que sí se pueden almacenar los plátanos en el frigorífico: cuando han alcanzado el grado de maduración deseado. Si has comprado plátanos amarillos y están en su punto, pero no vas a consumirlos en los próximos días días, la refrigeración puede ayudar a ralentizar el deterioro de la pulpa.