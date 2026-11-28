En mitad de las aguas del lago Man Sagar, en la ciudad de Jaipur, en el estado de Rajastán (la India), se encuentra una de las construcciones más llamativas del mundo: el Jal Mahal, conocido también como el Palacio del Agua. Rodeado de un paisaje natural que cambia con las estaciones, este edificio destaca por su arquitectura tradicional y por la singularidad de su ubicación.

Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando el maharajá Jai Singh II impulsó su acondicionamiento y restauración. Construido con piedra arenisca roja y siguiendo los estilos arquitectónicos mogol y rajput, el palacio cuenta con varios niveles, algunos de ellos sumergidos cuando el lago sube de nivel. Aunque durante años se han impulsado iniciativas para recuperar tanto el edificio como su entorno, la contaminación y la falta de mantenimiento han limitado su conservación y el acceso de los visitantes.

Palacio del Agua en la India

Situado en medio del lago Man Sagar, el Palacio del Agua tiene su origen en una antigua presa construida tras la sequía que asoló la región en 1596. Como sucede con otros monumentos de la ciudad, fue construido con arenisca roja, siguiendo las características de los estilos arquitectónicos rajput y mogol. Tiene cinco plantas, de las cuales cuatro quedan bajo el agua cuando el lago aumenta su capacidad durante la temporada de lluvias. A su alrededor también destacan dos chhatris, unos pabellones ceremoniales tradicionales de la arquitectura de la región.

Historia

El origen del Jal Mahal se sitúa, según las distintas fuentes, entre los siglos XVII y XVIII. El Departamento Forestal de Rajastán señala que su construcción inicial tuvo lugar en 1699 y que, posteriormente, durante el siglo XVIII, el edificio y el lago fueron renovados y ampliados por el maharajá Jai Singh II de Amber. Sin embargo, otras referencias, como la Corporación Municipal de Jaipur, sitúan su construcción en el año 1799.

A diferencia de otros edificios tradicionales, el Jal Mahal fue concebido para estar en contacto con el agua. Sus paredes de piedra arenisca roja están preparadas para soportar millones de litros, mientras que el mortero de cal impide que el agua penetre en los espacios interiores. Según el Departamento de Turismo de Rajastán, este sistema ha permitido que el palacio permanezca en contacto con el agua durante más de 250 años.

Aunque su nombre significa literalmente «Palacio del Agua», el Jal Mahal no fue concebido inicialmente como una residencia real al uso. Según el Departamento de Turismo de Rajastán, el maharajá Madho Singh I lo creó como un pabellón de descanso para su comitiva durante las jornadas de caza de patos en el lago Man Sagar. Las reformas y ampliaciones impulsadas durante el siglo XVIII le dieron la apariencia que presenta actualmente.

Situación de abondono

A pesar de su importancia histórica y arquitectónica, el Jal Mahal atravesó un periodo especialmente complicado durante el siglo XX, cuando el lago Man Sagar sufrió un grave deterioro medioambiental. Esta situación provocó malos olores, afectó al entorno natural y deterioró la imagen de un lugar que durante años había sido uno de los principales atractivos de Jaipur. La situación empezó a cambiar entre los años 2001 y 2004, cuando se pusieron en marcha diferentes iniciativas destinadas a mejorar la calidad del agua y recuperar tanto el lago como el monumento.

Hoy en día, el palacio permanece deshabitado y sus estancias interiores no están abiertas al público. Aun así, continúa siendo uno de los lugares más fotografiados de la zona; los visitantes pueden contemplarlo desde las difernetes orillas del lago y disfrutar de las vistas del Jal Mahal, cuya ubicación crea la impresión de que flota sobre el agua.

Jaipur

Jaipur, conocida como la Ciudad Rosa, es la capital del estado indio de Rajastán. Fundada en 1727 por el gobernante Sawai Jai Singh II, fue una de las primeras ciudades planificadas de la India. Su característico color rosado se convirtió en un símbolo de hospitalidad tras la visita del príncipe de Gales en 1905. Reconocida por su patrimonio histórico y arquitectónico, forma parte del circuito turístico del Triángulo Dorado junto a Delhi y Agra. Además, alberga monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Fuerte Amber y Jantar Mantar.

Uno de sus principales atractivos es el Hawa Mahal, conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido en 1799 por el maharajá Sawai Pratap Singh y diseñado por el arquitecto Lal Chand Ustad. Este edificio de cinco plantas, levantado con piedra arenisca roja y rosa, destaca por su espectacular fachada, en la que se distribuyen 953 pequeñas ventanas. Su diseño permitía a las mujeres de la familia real contemplar las calles, los mercados y las procesiones sin ser vistas desde el exterior. Además, las numerosas aberturas favorecían la circulación del aire y mantenían frescas las estancias durante los meses más calurosos. Actualmente, es un monumento protegido y abierto al público que alberga un museo.