El tigre dorado que han encontrado por el que los expertos se llevan las manos a la cabeza

El Parque Nacional de Kaziranga, ubicado en el estado de Assam, al norte de la India, es mundialmente reconocido por albergar la mayor población de rinocerontes indios en un área de 430 kilómetros cuadrados. Sin embargo, este santuario también es hogar de importantes poblaciones de tigres.

Este espacio protegido, designado como Patrimonio Mundial de la Unesco, cuenta con una densidad de tigres sin igual en el mundo, siendo el tercero con mayor cantidad de estos felinos, incluyendo al tigre de Bengala, una especie en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El reciente avistamiento de un tigre dorado en las profundidades del parque ha generado gran entusiasmo entre los amantes de la vida salvaje. Este inusual color de pelaje es poco común en estado salvaje y puede ser indicativo de un trastorno genético.

Aunque este hallazgo pueda parecer emocionante, ha suscitado preocupación entre los conservacionistas, quienes temen que pueda ser un indicador de problemas más profundos en la conservación de la especie.

Según informes de ‘CNN’, este fenómeno sugiere que podría estar ocurriendo una reproducción inusual, más común en entornos de cautiverio que en la naturaleza. Esta situación, como señala la reconocida revista ‘National Geographic’, podría ser un indicio de que algo no está funcionando correctamente en términos de conservación.

El pelaje dorado del tigre es el resultado de un trastorno genético causado por un gen recesivo que altera los niveles de melanina en su pelaje. Este genotipo particular desencadena la producción de feomelanina, que es responsable de la coloración más clara, mientras que simultáneamente reduce la producción de eumelanina, responsable del color más oscuro.

La baja diversidad genética de las poblaciones de tigres en Kaziranga es una preocupación creciente. Con aproximadamente el 70% de los tigres de Bengala de la provincia de Assam concentrados en este parque, la preservación de los corredores forestales se vuelve vital para garantizar la supervivencia de la especie y evitar problemas de endogamia y enfermedades genéticas.

Este descubrimiento pone de relieve la importancia de adoptar medidas efectivas de gestión para proteger tanto a los tigres como a su hábitat en Kaziranga y en otras áreas de distribución de esta emblemática especie.

Assam’s wildlife never ceases to amaze!

A rare golden tiger was recently spotted in Kaziranga National Park taking a stroll. This sighting adds to the list of diverse faunal creatures found in Assam’s landscape.@kaziranga_ #NationalTourismDay pic.twitter.com/JY1VXvUVZO

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) January 25, 2024