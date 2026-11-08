El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido omitir de su discurso de este domingo la tragedia de Urda (Toledo) apenas 11 días después de que tuviera lugar la catástrofe ferroviaria en la que perdieron la vida 69 personas. El líder socialista no ha hecho ni una mención en su mitin de Bilbao de este domingo a las víctimas ni al ex ministro de Transportes, Óscar Puente, que dejó el cargo varias jornadas después del accidente.

El primer acto de precampaña de los socialistas tras la tragedia ferroviaria se celebró en Valencia este viernes y contó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda. En ese mismo día, el presidente dedicó unas palabras a las víctimas y al ex ministro, al que alabó públicamente. Aquella jornada incluso se escuchó a la militancia valenciana corear el nombre de Puente: «¡Óscar, Óscar, Óscar!».

El sábado, sólo un día después, Sánchez pidió el voto para el PSOE para que el accidente no se volviera a repetir. Llegó a culpar al Gobierno del popular Mariano Rajoy de la tragedia por sus «recortes en inversión en infraestructuras ferroviarias». Y llamó a movilizarse en las urnas por los socialistas, que llevan 8 años en el Ejecutivo, argumentando que serían los únicos capaces de dar solución a los problemas que tienen los trenes: «Necesitamos un Gobierno que se comprometa a reforzar los servicios públicos y nosotros somos los que los defendemos».

Este domingo, 11 días después de la tragedia, el PSOE no ha hecho el minuto de silencio que sí realizó en Valencia ni Sánchez ha hecho mención de las víctimas, del accidente o de la dimisión del ministro que llegó a ser parte de su núcleo más cercano en La Moncloa.

Contra la «ola ultraderechista»

Lo que el líder socialista sí ha repetido, en línea con los dos mítines anteriores posteriores a la tragedia de Urda, es la necesidad de votar para frenar «la ola ultraderechista». Como ya había hecho con anterioridad, ha puesto de ejemplo a Brasil y a Estados Unidos. «La gente se movilizó y venció a la involución», ha indicado el jefe del Ejecutivo para instar a la población a votar a su partido. «Apelo a ese voto masivo para ser de nuevo un ejemplo», ha manifestado el presidente.

El líder socialista también ha recrudecido sus ataques contra PP y Vox y ha llegado a arremeter personalmente contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «No es más triste porque no quiere». El acto público del PSOE es el tercero seguido en tres días tras retomar la precampaña después de la tragedia ferroviaria

En ese marco, Sánchez ha recrudecido sus ataques a los adversarios políticos. Tanto es así que se ha burlado del presidente del PP por haber dicho en un mitin este sábado que, de haber un Gobierno popular, habría «menos ruido, menos tituares, menos tuits a medianoche, menos vídeos de TikTok, menos listas de Spoti [sic]», en alusión a las recomendaciones musicales del líder socialista. Sánchez ha respondido en su mitin: «Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, un canto a la alegría, Feijóo no es más triste porque no quiere».

En línea con toda la campaña, el secretario general del PSOE ha vuelto a intentar poner sobre la mesa la imagen del PSOE como baluarte de los servicios públicos. El presidente ha recordado su promesa de blindar en la Constitución Española la revalorización de las pensiones conforme al IPC así como el derecho al aborto.

En el acto, han acompañado a Sánchez el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, el portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya, Patxi López, y la teniente de alcalde y candidata a las municipales por Bilbao, Nora Abete.