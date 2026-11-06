Feijóo arrancará en Badalona la campaña del 29-N bajo el lema «El cambio necesario»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, realizará el próximo 12 de noviembre el acto de pegada de carteles, considerado el inicio formal de la campaña electoral del 29-N, en Badalona, junto al alcalde de esta ciudad y cabeza de lista al Congreso por la circunscripción de Barcelona, Xavier García Albiol.

El jefe de la oposición arrancará así la campaña bajo el lema «El cambio necesario», que ha sido presentado a la prensa -junto al cartel con la imagen de Feijóo- este viernes en Madrid por el secretario general del PP y número uno por La Coruña a la Cámara Baja, Miguel Tellado, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, número cuatro de la candidatura por Madrid.

El hecho de que el PP haya elegido Badalona para iniciar la campaña propiamente dicha no es baladí, pues como ha repetido Feijóo en más de una ocasión, la «llave» de la Moncloa pasa por el resultado que el partido obtenga en Cataluña. De momento, fuentes de Génova sostienen que «las encuestas en Cataluña mejoran los resultados de 2023».

Ahora mismo, el PP tiene 6 diputados de Cataluña en el Congreso (cinco por Barcelona y uno por Tarragona), pero los populares aspiran a cosechar al menos nueve parlamentarios catalanes el 29-N, creciendo en estas dos circunscripciones y obteniendo también representación por Gerona y Lérida.

Asimismo, Tellado ha avanzado que el PP presentará su programa electoral para las generales el próximo martes 10 de noviembre en Madrid, en un acto en el que participarán tanto Feijóo como Ezcurra, que se ha encargado de pilotar la redacción de dicho programa.

«El próximo 29 de noviembre los españoles tienen en sus manos una decisión histórica. Decidirán en las urnas si quieren cuatro años más de Pedro Sánchez y todo lo que ha supuesto o si apuestan por el cambio que propone el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Esa es la decisión de estas elecciones», ha enfatizado Tellado.

Además, ha señalado que «el PP afronta la campaña con un objetivo clarísimo: cerrar de una vez toda esta etapa, la más dañina de nuestra democracia y abrir una nueva etapa de esperanza, reconstrucción y unidad. Nuestro lema resume esa voluntad», ha incidido.

#ElCambioNecesario https://t.co/vG6YvS57O2 — Partido Popular (@ppopular) November 6, 2026

Junto a ello, Tellado ha explicado respecto al lema «El cambio necesario», que está «muy claro lo que sintetiza». «Que España necesita virar de rumbo y hacerlo hacia la gestión, el rigor y la experiencia», ha recalcado. En este contexto, el número dos del PP ha apuntado que el nuevo lema enlaza con el anterior de precampaña, «Por fin», difundido de inmediato tras la convocatoria de elecciones anticipales. De esta manera, los populares afirman que ambos lemas son también uno en sí mismo: «Por fin el cambio necesario».

«No defendemos el cambio por el cambio, sino el que España merece, el que España necesita, el que España demanda. Uno que permita darle un gobierno de verdad», ha subrayado Tellado.

«Mayoría social»

Al mismo tiempo, ha lamentado que «el país asiste atónito al deterioro brutal de todos los servicios públicos y a la corrupción. A la corrupción masiva del sanchismo que no tiene día sin redada o día sin detención», ha añadido.

«Frente a un Sánchez cada vez más solo y débil, Feijóo estará más arropado y fuerte que nunca. Salimos a ganar y a gobernar, salimos a por todas y salimos a buscar todos los apoyos posibles», ha remarcado el dirigente del PP.

«Aquí no está en juego un mero resultado electoral, está en juego el futuro de España. Queremos salvarla, queremos hacerlo junto a la mayoría social de nuestro país. Vamos a sumar a todos los que podamos a este movimiento de país, el del cambio necesario», ha apostillado.