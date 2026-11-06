Ayuso acusa a Sánchez de «quedarse con el dinero de los fondos europeos» y no destinarlo a infraestructuras públicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «quedarse con todo ese dinero» de los fondos europeos para hacer «una recaudación histórica» que no ha destinado a infraestructuras públicas. Ayuso ha denunciado que se han perdido «decenas de miles de millones» por una gestión sectaria que ha dejado fuera a las comunidades autónomas, al Congreso y al Senado.

En una entrevista en Telecinco, la dirigente madrileña ha vinculado esa gestión con la tragedia de Urda (Toledo), el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en el que fallecieron 69 personas. «Demuestra, primero, que la corrupción mata, y en segundo lugar, que esto se podría haber evitado», ha afirmado.

Ayuso ha lamentado que, como consecuencia de esa gestión, ahora haya personas «mutiladas, que han perdido para siempre a un familiar y que sus vidas han quedado truncadas».

La presidenta regional ha cargado contra el modelo de reparto que impuso el Ejecutivo central desde el primer momento: «Se han perdido decenas de miles de millones, porque no se ha sabido gestionar y porque, de manera sectaria, el Gobierno de Sánchez decidió que ni las comunidades autónomas, ni el Congreso, ni el Senado, como ha ocurrido en el resto de los países de la Unión Europea, podíamos opinar al respecto».

«Quisieron quedarse con todo ese dinero para hacer una recaudación histórica que no han destinado a infraestructuras públicas. Se lo han llevado crudo, de tal manera se creen impunes», ha sentenciado.

Ayuso ha reclamado además que se siga investigando la gestión de AENA y la ampliación de la T4 del aeropuerto de Madrid. «Ojo porque luego viene AENA, la ampliación de la T4, el aeropuerto de Madrid y otras muchas infraestructuras estatales donde ha habido corrupción, donde se tiene que seguir investigando. Y ese dinero no ha ido en beneficio del resto de los españoles», ha señalado.

La presidenta madrileña ha puesto el foco en las infraestructuras «básicas obsoletas», como los pantanos, y en las danas «que se volverán a producir», en las que, según ha denunciado, «este gobierno mafioso no ha invertido en estos años porque, insisto, estaban para llevárselo crudo».

Ayuso ha criticado también que el Gobierno controle desde La Moncloa «un ministerio en la sombra de la propaganda» con el que alimenta a «los medios del régimen», especialmente a través de RTVE.

Los sindicatos y la huelga

En la misma entrevista, la presidenta regional ha arremetido contra los sindicatos que impulsan la huelga educativa en Madrid, a los que ha acusado de «ayudar» a Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Ayuso ha relacionado las protestas con las elecciones sindicales del 3 de diciembre en la enseñanza pública, en las que, a su juicio, algunas organizaciones buscan «reventarlo todo porque están en su proceso electoral».

«De paso ayudan a Pedro Sánchez en sus elecciones, porque por eso les está untando todos los años: cerca de 600 millones de euros desde que él ha llegado a estos dos sindicatos especialmente», ha afirmado en referencia a UGT y CCOO.

Ayuso ha denunciado que, pese a tener «acuerdos cerrados» con todos ellos, ahora reclaman 1.400 millones de euros y plazas para 300 nuevos colegios. «Saben que eso no se puede cumplir, pero es que nos están utilizando. Y están utilizando lo peor de todo, el derecho de los alumnos a ser escolarizados», ha advertido.

La presidenta ha subrayado, no obstante, que «no todos son iguales» y ha defendido que el movimiento sindical «es necesario» como contrapeso, frente a los sindicatos «untados directamente por el Gobierno y afiliados a partidos políticos».

Ceuta y el Mundial

Por último, Ayuso ha anunciado que viajará a Ceuta para llevar propuestas que impidan que la economía de los ceutíes «se siga hundiendo», tras la crisis migratoria del verano. La presidenta ha insistido en que Marruecos «nos ha invadido» y «pretende seguir haciéndolo», mientras el Gobierno y el PSOE son «cómplices» porque tienen «mucho que callar».

Ayuso ha respaldado además a Alberto Núñez Feijóo, que ha defendido retirar a España de la organización del Mundial 2030 si la final no se disputa en territorio español. «Feijóo no puede estar más acertado: si nos van a robar el Mundial en la cara, no cuenten con nosotros», ha zanjado.