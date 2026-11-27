La distribución del mobiliario en el dormitorio influye de manera directa en la comodidad, el aprovechamiento del espacio y la calidad del descanso. Entre las recomendaciones más repetidas por arquitectos e interioristas destaca una regla básica: evitar situar el cabecero de la cama en la misma pared donde se encuentra la puerta de acceso a la habitación.

Expertos en redes sociales han hablado acerca de este hecho. Advierten de que tanto la cama como el sofá son los muebles que garanticen el confort y la sensación de que estamos a gusto en nuestro hogar.

Sensación de alerta

Aunque no existe una prohibición técnica en los manuales de arquitectura, los especialistas en diseño de interiores coinciden en que esta ubicación suele generar inconvenientes funcionales y sensoriales. El principal motivo está relacionado con la percepción de seguridad y control del entorno.

Cuando la cama se apoya en el mismo muro que la entrada, la puerta queda fuera del campo visual directo de quien descansa, lo que obliga a girar la cabeza para ver quién entra y puede provocar una ligera sensación de alerta inconsciente.

A este factor psicológico se suman cuestiones estrictamente prácticas. La zona próxima a la puerta concentra el tránsito y el barrido de la hoja al abrirse, por lo que colocar la cama allí aumenta la exposición a ruidos procedentes del pasillo, cambios de luz y corrientes de aire. Además, esta disposición suele dificultar la colocación equilibrada de mesillas de noche y resta fluidez a la circulación diaria dentro del cuarto.

Alternativas cuando el espacio es reducido