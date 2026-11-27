Patricia Rueda, número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber deteriorado las instituciones y de haber situado a España en una situación marcada por la corrupción, la falta de inversiones y el deterioro de los servicios públicos. «Sánchez llegó a lomos de la mentira cuando le mintió a sus propios votantes», ha afirmado durante una entrevista con OKDIARIO en la que ha repasado los principales problemas de la provincia malagueña y las propuestas de su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La diputada, que ocupa su escaño desde 2019, ha asegurado que durante estos años ha sido testigo de «la destrucción de lo que es el Estado de Derecho». En su análisis del mandato de Sánchez, también ha cuestionado las primarias socialistas y ha denunciado que el presidente ha ido colocando a personas de su entorno en puestos de responsabilidad. En este sentido, ha señalado especialmente al Ministerio de Transportes, al que ha definido como uno de los epicentros de la corrupción, y ha mencionado los casos relacionados con José Luis Ábalos y Koldo García.

Rueda también ha criticado la situación de la independencia judicial y ha puesto el foco en la amnistía, que, según ha denunciado, salió adelante a cambio de siete votos. «Hemos visto cómo, a cambio de siete votos, se puso en marcha una amnistía», ha recordado, antes de referirse al regreso de Carles Puigdemont a España.

La candidata de Vox ha vinculado además la gestión del Ejecutivo con los problemas de seguridad e infraestructuras que afectan al conjunto del país. Ha citado los accidentes ferroviarios, los apagones, la falta de inversiones en infraestructuras hídricas, de movilidad y eléctricas, así como las listas de espera. También ha denunciado que los inmigrantes ilegales y los delincuentes reciben prioridad frente a los malagueños y los españoles.

Precisamente, la seguridad constituye uno de los principales ejes del discurso de Vox en Málaga. Rueda ha alertado del incremento de la criminalidad en la provincia, según los datos del Ministerio del Interior, y ha señalado especialmente el aumento de las agresiones sexuales, que cifra en un 500%. A ello ha sumado los problemas derivados del narcotráfico, el crimen organizado y los tiroteos registrados en distintos puntos de la Costa del Sol.

En este contexto, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de abandonar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según ha explicado, los agentes carecen de medios humanos, materiales, tecnológicos y jurídicos suficientes para desarrollar su trabajo. Incluso ha relatado que, durante sus encuentros con representantes policiales, le han trasladado problemas tan básicos como la necesidad de cambiar las ruedas de los vehículos para superar la ITV o la falta de chalecos antibalas adaptados a las mujeres policías.

La vivienda y las infraestructuras de Málaga

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el acceso a la vivienda. La diputada ha responsabilizado al Gobierno de la subida de los precios y ha recordado que el alquiler ha aumentado más de un 45% de media nacional durante los años de mandato de Sánchez. En Málaga, ha citado incrementos del 148% en los alquileres y del 135% en la compra de vivienda, unas cifras que, según ha advertido, dificultan que los jóvenes y las familias puedan acceder a un hogar.

Como alternativa, ha defendido aumentar el suelo disponible para construir vivienda pública, agilizar los trámites administrativos y eliminar impuestos para facilitar la compra de la primera vivienda habitual. Entre las medidas que plantea Vox figura un IVA del 0% para esa primera adquisición. También ha reclamado una fiscalidad diferenciada para Málaga, donde, según el dato que ha aportado, el 38% de las viviendas adquiridas últimamente han sido compradas por extranjeros no residentes.

En materia de transportes, ha calificado de «tren fantasma» el proyecto del tren litoral, una infraestructura que, según ha recordado, llevan décadas prometiendo tanto el PSOE como el PP. La diputada ha denunciado que la conexión sigue sin llegar a distintos puntos de la Costa del Sol y que la comarca de la Axarquía continúa sin una comunicación adecuada con Málaga capital. Además, ha asegurado que el Gobierno respondió a preguntas parlamentarias de Vox que el estudio de viabilidad del proyecto permanecería guardado hasta abril de 2027.

La parlamentaria ha relacionado también la situación ferroviaria con la falta de inversiones en seguridad y con los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes. Tras los accidentes de Adamuz y el ocurrido en Urda, ha insistido en la necesidad de realizar auditorías y poner en marcha un plan nacional que garantice la seguridad del sistema ferroviario. Asimismo, ha advertido de las consecuencias económicas del aislamiento de Málaga, cifrando en 185 millones de euros las pérdidas derivadas del último accidente y en 2.000 los puestos de trabajo que estarían en riesgo.

Autónomos, turismo y oportunidades

La defensa de los autónomos y los pequeños empresarios ha sido otro de los asuntos abordados. Rueda ha reclamado menos impuestos y trabas burocráticas para quienes deciden emprender y ha defendido medidas como el silencio administrativo positivo, una ventanilla única y la eliminación de trámites innecesarios. También ha propuesto una cuota cero para aquellos autónomos cuyos ingresos no alcancen el salario mínimo y una cuota progresiva para quienes lo superen, además de bonificaciones en el IRPF y en la contratación.

La diputada ha recordado que Málaga cuenta con unos 150.000 autónomos y ha insistido en que facilitar su actividad resulta fundamental para generar empleo y riqueza. A su juicio, muchos trabajadores encuentran en el autoempleo una salida ante las dificultades del mercado laboral, por lo que considera necesario que la Administración deje de convertirse en un obstáculo para sus negocios.

En cuanto al turismo, sector del que Rueda ha asegurado proceder profesionalmente, ha defendido mantener su peso económico en la provincia, donde representa más del 13%. Ha felicitado al consejero de Turismo, Manolo Gavira, por su trabajo y ha reclamado un modelo que combine la actividad turística con la identidad y el respeto a los residentes. También ha rechazado responsabilizar a los visitantes de los problemas de vivienda o de la saturación de los servicios públicos y ha apostado por un turismo de calidad que continúe generando oportunidades para las familias malagueñas.

De cara a la cita electoral del 29 de noviembre, Rueda ha pedido la confianza de los malagueños para que Vox pueda impulsar sus propuestas y poner fin al Gobierno de Sánchez. «Será una muy buena oportunidad para echar a Sánchez, para echar el socialismo y esta corrupción que pudre a un sistema», ha afirmado.