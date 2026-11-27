Un agente de la Policía Nacional resultó herido este jueves en Nerja (Málaga) durante un tiroteo llevado a cabo en un operativo antidroga. Uno de los proyectiles rebotó e impactó en la pierna del hombre, que permanece ingresado tratando de recuperarse de las lesiones.

El delincuente abrió fuego después de que los ocupantes de dos vehículos los cargaran con hachís. Las autoridades pudieron incautar parte del alijo de droga, aunque los responsables consiguieron huir y ahora se desconoce su paradero.

La Justicia Policial (JUPOL) ha estallado en un comunicado en sus redes contra el Gobierno por no admitir que la Policía Nacional es una profesión de riesgo: «Mientras los narcos disparan contra nuestros policías, el Gobierno sigue negándose a reconocer lo evidente: ser policía es una profesión de riesgo».

🚨 EL NARCO CAMPA A SUS ANCHAS EN EL SUR DE ESPAÑA Y LOS POLICÍAS SE JUEGAN LA VIDA. Ayer, un compañero de la UDYCO resultó herido de bala en Nerja durante una operación contra el narcotráfico. Desde JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, queremos trasladarle todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad, deseándole una pronta y total recuperación. ¡Mucho ánimo, compañero! Mientras los narcos disparan contra nuestros policías, el Gobierno sigue negándose a reconocer lo evidente: ser policía es una PROFESIÓN DE RIESGO. Y mientras tanto, en el debate electoral de ayer, apenas hubo espacio para hablar de quienes se juegan la vida cada día para proteger a los ciudadanos. ¡BASTA DE ABANDONO! No queremos palabras, queremos medios, protección, reconocimiento y derechos. ¡PROFESIÓN DE RIESGO YA! ¡JUBILACIÓN DIGNA PARA TODOS! #SomosProfesiónDeRiesgo #JubilaciónDignaYa y #EquiparaciónYa — JUPOL (@JupolNacional) November 27, 2026

El organismo, que ha mostrado su hartazgo por el «abandono», ha respaldado al compañero y ha exigido la defensa al sindicato policial por la peligrosa situación a la que deben enfrentarse en la lucha contra el tráfico de drogas: «No queremos palabras, queremos medios, protección, reconocimiento y derechos».

Uno de los narcos, el que disparó, podría enfrentarse a una condena de hasta 12 años de cárcel, por «consumir sustancias que no causan grave daño» y por «agravante por uso de violencia o armas», según establece el Código Penal. El resto de responsables podrían recibir una pena de hasta tres años de prisión por el tráfico de drogas.