Miguel Tellado: «España necesita un presidente como Feijóo que gobierne para todos y gestione lo público con rigor y solvencia»

Miguel Tellado, secretario general del PP, afirma en una entrevista a OKDIARIO que «España necesita un presidente que gobierne para todos como Feijóo y que gestione lo público con rigor y solvencia». Para el número dos del Partido Popular, «Feijóo ha demostrado durante 14 años en la Xunta de Galicia que se puede hacer que los servicios públicos funcionen mejor». Dice Tellado que es una de las tareas del próximo Gobierno de España: «Gestión, rigor, decir la verdad y devolver la honestidad a la política española».

Miguel Tellado cree que «Sánchez ha sido un presidente de parte que ha gobernado para lo suyos y ha dividido a la sociedad española en bloques: o conmigo o contra mí». Para el dirigente del PP, «España necesita un presidente de todos que gestione y resuelva los problemas los problemas del país y de la gente» tras la etapa de Sánchez en la que «esto ha estado abandonado».

«Hay que reconstruir todo el daño casuado por el sanchismo a las instituciones, a los servicios públicos y a la convivencia cívica», prosigue Miguel Tellado. Define lo que les espera en el Gobierno así: «Nos corresponde una tarea de reconstrucción nacional».

«España está en quiebra técnica»

Tellado señala que «somos plenamente conscientes del país que va a dejar Pedro Sánchez» y que, por ello, «si alguien está capacitado para dirigirlo y sacarlo de la quiebra técnica en la que se encuentra es Alberto Núñez Feijóo». Del presidente del PP, su número dos destaca: «Cuenta con experiencia, solvencia, rigor y capacidad de gestión contrastada a lo largo de su trayectoria en la Xunta, en Correos y en el Insalud».

Preguntamos a Miguel Tellado si temen que Sánchez deje un agujero a Feijóo en las cuentas públicas similar o peor al que dejó Zapatero a Rajoy mintiendo a los españoles. Tellado no descarta nada y recuerda que Sánchez ha sableado a impuestos a los ciudadanos: «Sánchez ha gozado de más recursos que nadie, pero los servicios públicos que reciben los españoles son los peores de la historia de nuestro país». Lo describe así: «Hoy, el español paga más y recibe menos. Ese es el legado de Pedro Sánchez».

«Huelga general electoral»

Miguel Tellado recuerda que María Jesús Montero dijo que la huelga general del 11 de noviembre era «una huelga preventiva contra la oposición». Tellado ironiza: «Pero Pepe Álvarez, líder de la UGT, dice que no, que es una huelga por el problema de la vivienda. No sabemos si ahora también será en contra del estado del sistema ferroviario».

Ironías aparte, Miguel Tellado cree que la huelga general de la semana que viene es «una huelga electoral». Y añade: «Si los sindicatos lo que hacen es trabajar para que este gobierno continúe, le hacen un flaco favor a la clase trabajadora de nuestro país». Tellado afirma: «Lo que más les conviene a los trabajadores es un cambio de gobierno».

Pepe Álvarez y «los jetas»

El líder de UGT, Pepe Álvarez, llamó hace unos días «jeta» a Alberto Núñez Feijóo. Recuerda Tellado que «esa polémica viene de un acto en el que Feijóo simplemente dijo que el PP está con los currantes y en contra de los jetas». El secretario general del PP vuelve a la ironía: «Yo no sé por qué Pepe Álvarez se dio por aludido».

En cualquier caso, Tellado reitera que «en el PP estamos con los currantes y en contra de los jetas» y defiende el valor del esfuerzo: «En este país tiene que valer la pena trabajar. Al que se esfuerza le tiene que ir mejor que a los jetas».

«Acabaremos con el sanchismo»

Miguel Tellado recuerda que «el compromiso de Feijóo que la gente nos demanda es acabar con el sanchismo». Y recuerda que Feijóo se ha comprometido a cambiar las cosas: «Nosotros no llegamos al Gobierno para practicar el sanchismo de derechas. Llegamos para darle a España un gobierno mejor, serio y limpio, que gestione y resuelva problemas».

«El PP llega para acabar con esta etapa de escándalo permanente que ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez», concluye el secretario general del Partido Popular. La entrevista fue realizada horas antes del último escándalo: la detención por corrupción del ex chófer de Pedro Sánchez y de la nocia de José Luis Ábalos.