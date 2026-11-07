Diana Morant a grito pelado en el mitin del PSOE mientras la militancia COREA al ministro de Urda y Adamuz: «¡Óscar, Óscar!»

El Partido Socialista ha vuelto a la precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en un mitin celebrado el pasado viernes en Valencia. Durante su discurso, la ministra de Universidades, a grito pelado, aclamó a Óscar Puente tras su dimisión por los accidentes de Adamuz y Urda, los cuales han dejado 115 víctimas, mientras el auditorio coreaba «¡Óscar, Óscar!» al estilo de un grupo de hooligans de fútbol .

El mitin del PSOE en Valencia ha dejado varios momentos interesantes, desde la actitud de simpatizantes socialistas trasladados en autobuses y que se quedaron fuera del recinto por el límite de aforo, hasta el semblante de Pedro Sánchez al escuchar cómo los cinco mil afiliados coreaban el nombre del ministro recién dimitido: «¡Óscar, Óscar!».

Durante el discurso de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del partido en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha exaltado a grito pelado la figura de Óscar Puente por haber tomado la decisión de dimitir tras los dos accidentes ferroviarios más graves de la historia española que han dejado 115 fallecidos. Morant ha agradecido a Puente la dignidad que ha demostrado porque, según ella, aparece «en los momentos en los que hace falta dignidad». Paradójicamente, al acabar la frase, el director de la transmisión ha enfocado al presidente Sánchez, quien estaba de pie aplaudiendo con gesto serio mientras a su alrededor Pilar Bernabé, Arcadi España, Rebeca Torró, el resto de los candidatos socialistas ovacionaban al ex ministro.

Llegaba el turno de Pedro Sánchez para dirigirse a sus simpatizantes y este también se ha sumado a los elogios a Puente, aunque sin tanta efusividad como Morant, ha calificado su decisión de dimitir como un «ejemplo de humildad y ejemplaridad». El presidente del Gobierno y candidato socialista hizo una referencia al Partido Popular para comparar su actitud con la salida del exministro, con la intención de demostrar que la oposición no tiene dignidad, alegando que jamás practica ante ninguna crisis y ninguna tragedia que hayan podido gestionar».

La dimisión de Óscar Puente ha causado un giro en la campaña socialista, dejando a un lado el debate sobre la vivienda para lanzar el mensaje de que «no todos los políticos son iguales». De este modo, el partido ha aprovechado la salida del ministro —cuya gestión ha sido calificada de devastadora— para convertirla en un activo político.