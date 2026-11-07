Canarias fuerza a Sánchez a convocar «de urgencia» una Comisión Interministerial tras la llegada de 8.000 inmigrantes en 5 semanas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha forzado al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar de urgencia una Comisión Interministerial de Inmigración por la «presión migratoria» que está sufriendo estos días el archipiélago. La Isla de El Hierro declaró este viernes la emergencia social ante la llegada de más de 8.000 inmigrantes ilegales en las últimas cinco semanas.

Clavijo ha anunciado que ha «podido hablar con el presidente» para trasladarle la «gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población». A ojos del dirigente canario, las islas llevan «meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado».

Tal y como ha anunciado el político de Coalición Canaria, Sánchez «se ha comprometido a convocar de urgencia el próximo martes en Moncloa a la Comisión Interministerial de Inmigración» junto a «todos los ministros afectados». Entre las medidas que ha prometido el dirigente socialista a Clavijo estaría «reforzar los recursos sanitarios a través de la Secretaría de Estado de Migraciones».

El presidente del archipiélago ha trasladado su deseo de que esta cita entre el Gobierno central y el canario sirva para alcanzar un acuerdo sobre el «plan de actuación conjunto» y que se lleguen a suscribir «medidas concretas, responsables y plazos de ejecución». «No podemos seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava», ha reprochado Clavijo al Ejecutivo socialista.

Por otro lado, Clavijo también ha transmitido al presidente del Gobierno una solicitud para poner en marcha una «reunión urgente» con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. «Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa», ha concluido Clavijo.

8.000 personas en 5 semanas

La situación sobrepasó el límite este sábado, cuando de El Hierro declaró la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para gestionar las 8.000 llegadas de inmigrantes ilegales.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, explicó que la situación «se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo». Particularmente, en los últimos cinco días, en los que han llegado 3.000 personas.

Tal ha sido el volumen de llegadas que, según Armas, la crisis migratoria ha tenido una «incidencia directa» en la dinámica habitual de esta localidad. Es decir, que ha afectado al día a día de los herreños.

De acuerdo con las organizaciones expertas en la materia, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem, el principal motivo de este repunte se debe a «las condiciones climáticas». En otoño, se dan unas condiciones meteorológicas y una mayor seguridad en el tráfico marítimo que permiten tomar estas rutas entre África y Canarias.

Por otro lado, también achacan a la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y al cierre de la frontera en Mauritania la creación de una «bolsa de personas que todavía están buscando la forma de poder llegar a Europa». A lo que se suma, en opinión de estas entidades, las perspectivas económicas: «Hay mucha población joven que no tiene futuro y está demandando cambios políticos».