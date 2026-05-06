Todo sobre Fernando Clavijo Batlle: edad, su pareja e hijos, de qué partido es y su trayectoria profesional

Tras conocerse el brote de hantavirus en el crucero MV Hondinus que ha dejado tres fallecidos y varios contagiados, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que acogerá en Canarias al crucero afectado a petición de la OMS y en cumplimiento del derecho internacional. En respuesta a este anuncio, el presidente de Islas Canarias, Fernando Clavijo, manifestó su descontento con la gestión del Gobierno.

Ha asegurado que no obedece a «ningún criterio técnico» y sobre la que no hay «información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria».

De la misma manera, Clavijo ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por su «deslealtad institucional» y ha destacado la poca profesionalidad del Ejecutivo por no haberle mantenido informado. El dirigente de Coalición Canaria ha reprochado a la ministra, Mónica García, que no le hayan trasladado al Gobierno canario las explicaciones correspondientes.

Edad

Fernando Clavijo nació el 10 de agosto de 1971 en La Laguna y tiene 54 años.

Pareja e hijos

Está casado con una mujer llamada Elisa y es padre de dos niñas. Siempre ha mantenido su vida personal al margen de la exposición mediática.

Partido político

Pertenece al partido de Coalición Canaria desde 1992, previamente ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes). Es el secretario general del partido desde 2020.

Trayectoria profesional de Fernando Clavijo

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y trabajó en el sector privado y como asesor técnico.

A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos institucionales. Fue concejal y alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna entre 2003 y 2015. Allí fue asesor de Actividades Musicales para en 2003 pasar a concejal de Urbanismo, cargo que desempeñó hasta 2007, y a continuación ocupar además la primera tenencia de la alcaldía.

Posteriormente, fue designado senador entre 2019 y 2023, cuando volvió a ser el líder del ejecutivo autonómico, sustituyendo al socialista Ángel Víctor Torres.