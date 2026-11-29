El Partido Popular ha vuelto a teñir de azul el mapa electoral de la Comunidad de Madrid en las elecciones generales del 29-N. El PSOE sólo se ha impuesto en dos grandes municipios del antiguo ‘cinturón rojo’: Fuenlabrada y Parla. En la capital solo ha ganado en tres distritos del sur: Puente de Vallecas, Villaverde y Usera. En el resto de las grandes ciudades madrileñas, los populares han sido la fuerza más votada.

En la ciudad de Madrid, con el 92,68% de los votos totalizados, el PP ha obtenido el 41,47% de los votos, frente al 25,40% del PSOE y el 13,77% de Vox. Los populares han ganado en 17 de los 21 distritos y han superado el 50% en cinco: Chamartín (59,45%), Salamanca (58,11%), Chamberí (53,80%), Retiro (51,23%) y Moncloa-Aravaca (51,01%). Se han quedado cerca de esa cifra en Fuencarral-El Pardo (49,72%) y Hortaleza (48,74%).

El PSOE ha resistido en el sur de la capital, aunque solo en cuatro distritos. Su mejor resultado ha sido el de Puente de Vallecas, donde ha logrado el 39,15% de los votos. Le siguen Villaverde (38,52%) y Usera (36,68%).

En cambio, el PP ha ganado en distritos obreros que tradicionalmente votaban a la izquierda. En Latina ha logrado el 35,77%, frente al 29,79% del PSOE. En Villa de Vallecas se ha impuesto por algo más de punto y medio (31,69% contra 30,13%). También ha sido primera fuerza en San Blas-Canillejas (38,08%), Vicálvaro (35,20%) y Centro (32,03%).

Fuera de la capital, el PSOE solo ha ganado en dos de las grandes ciudades del sur. En Parla, municipio gobernado por los socialistas, ha conseguido el 33,43%, frente al 27,72% del PP y el 21,13% de Vox, con el 86,45% totalizado. En Fuenlabrada ha ganado por menos de un punto: un 32,29%, frente al 31,36% de los populares.

En el resto del antiguo cinturón rojo ha ganado el PP. En Getafe ha logrado el 33,47%, frente al 30,85% del PSOE. En Alcorcón ha superado a los socialistas en nueve puntos (37,56% contra 28,45%) y en Móstoles en seis (35,44% contra 29,13%). También ha ganado en Alcalá de Henares (37,60%), Torrejón de Ardoz (37,16%), Coslada (34,37%), Pinto (33,88%) y San Fernando de Henares (32,88%).

El caso más llamativo es el de Rivas-Vaciamadrid, uno de los grandes feudos de la izquierda madrileña. Allí el PP ha sido la fuerza más votada con el 32,77% de los votos, por delante del PSOE (25,78%) y de Frente Amplio (19,31%).

Aviso para mayo

Estos resultados llegan menos de seis meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, cuarto domingo de mayo, conforme establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ese día se elegirá la Asamblea de Madrid y se renovarán los 179 ayuntamientos de la región.

Por eso el mapa del 29-N es el último termómetro antes de esa cita, sobre todo en los municipios del sur gobernados por la izquierda: Getafe, Alcorcón,, Coslada, Rivas-Vaciamadrid o San Fernando de Henares, donde el PP ha sido esta noche la fuerza más votada. El PP de Madrid ya ha empezado a preparar esa batalla. En julio anunció los primeros candidatos para las elecciones municipales de 2027, concretamente de 29 municipios, lo que supone el 43% de aquellos en los que actualmente no gobierna un alcalde ‘popular’.

En el noroeste de la región, los populares han vuelto a superar con holgura el 50% de los votos. Su mejor resultado entre los grandes municipios ha sido el de Pozuelo de Alarcón (59,57%). Le siguen Boadilla del Monte (57,07%), Majadahonda (55,95%), Las Rozas (54,34%), Villanueva de la Cañada (52,23%) y Torrelodones (51,76%). En Alcobendas, el PP ha obtenido el 45,37% de los votos, casi el doble que el PSOE (23,52%).

Vox se ha consolidado como segunda fuerza en el oeste. Ha quedado segundo, por delante del PSOE, en Pozuelo, Boadilla, Majadahonda, Las Rozas y Arroyomolinos, y también en Valdemoro, donde ha obtenido el 22,96%, frente al 21,61% de los socialistas. Además, ha sido la fuerza más votada en Colmenar de Oreja, con el 30,20% de los votos.

Entre los municipios más pequeños, el PSOE solo ha ganado en una decena, entre ellos Cenicientos, Patones y Valdaracete. Frente Amplio ha sido primera fuerza en Bustarviejo y Puebla de la Sierra. Todos los datos son provisionales y están pendientes del voto exterior, que en 2023 le dio al PP un escaño más en Madrid a costa del PSOE. El escrutinio puede seguirse en directo.