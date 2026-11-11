Koldo celebró la victoria electoral del PSOE en 2019 en una discoteca con el ex chófer de Sánchez

José Luis Ábalos y Koldo García organizaron una fiesta en una discoteca madrileña para celebrar los resultados de las elecciones de abril de 2019 a la que invitaron a Cristian Corvillo, el último militante socialista detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que además fue chófer de Pedro Sánchez.

El 28 de abril de 2019 fue una gran noche para el PSOE. Pedro Sánchez consiguió 123 diputados en las elecciones generales y se montó una gran fiesta en Ferraz. Miles de personas abarrotaron la calle de la sede nacional del partido y dentro estaban sus dirigentes junto a militantes importantes del partido que querían arropar a Pedro Sánchez.

José Luis Ábalos era entonces secretario de Organización del partido y delegó en Koldo García la organización del evento. Koldo siempre tenía un papel servicial para el PSOE de Pedro Sánchez. Se encargó de llevarle en su coche durante las primarias, de custodiar sus avales o de hacerle de escolta en los mítines que organizaban Ábalos y Koldo, entre otras funciones.

La noche electoral no iba a ser menos y Koldo García se encargó de meter personalmente en Ferraz a empresarios como Víctor de Aldama o Cristian Corvillo que hoy están siendo investigados por la UCO. El ex asesor de Ábalos fue la persona que les ayudó a acceder a la sede socialista pese a que había multitud de personas que querían entrar. Koldo tenía entonces el poder para que entrasen y tanto Corvillo como Aldama vivieron la noche electoral desde el sótano junto a la primera plana del partido.

Pedro Sánchez salió al balcón junto a Ábalos a celebrar el triunfo y mientras Koldo organizaba una gran fiesta en un local de ocio nocturno. El ex asesor de Ábalos ya había trabajado en la noche organizando a los porteros de un prostíbulo.

Koldo fue el encargado de repartir las invitaciones para la discoteca entre los militantes. Le dio una a Cristian Corvillo y asistió a la fiesta. La sala era un bajo con pantallas en las que se agradecía la colaboración de los candidatos junto al logo del PSOE. Informativos Telecinco emitió imágenes de esa fiesta en la que estaba el último detenido de la UCO junto a cientos de militantes de toda España.

Sánchez negó conocerle

El presidente del Gobierno ha negado conocer a Cristian Corvillo. Dijo que «no tenía nada que ver» con las personas que fueron detenidas por la UCO. Lo cierto es que Cristian Corvillo le organizó su mitin en Córdoba durante las primarias del PSOE. OKDIARIO publicó el vídeo en el que Pedro Sánchez le agradecía personalmente su implicación en el acto de campaña.

Corvillo también se acercó al núcleo de confianza del presidente. Se hizo muy amigo de Koldo hasta el punto de que le invitara a Ferraz y a la fiesta en la discoteca para celebrar el triunfo en las urnas de Sánchez en 2019.

El empresario andaluz investigado por la UCO se involucró mucho desde la militancia para que Sánchez llegara a presidir el partido cuando se disputaba su control con Susana Díaz. Llegó incluso a ofrecerle su casa a Pedro Sánchez por si tenía que dormir en Córdoba durante las primarias.