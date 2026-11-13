Nuria Roca y Cristina Pardo retratan a Begoña Gómez tras decir «no somos señoras de» en un mitin: «¿En calidad de qué aparece?»

La reciente intervención de Begoña Gómez en un acto electoral del PSOE en Sevilla ha centrado el debate en la tertulia de El Hormiguero, donde Cristina Pardo y Nuria Roca han señalado la incongruencia de la mujer de Pedro Sánchez por sus declaraciones en el mitin. Las presentadoras y colaboradoras analizaron con severidad, junto a Pablo Motos, Juan del Val y Tamara Falcó, la puesta en escena del acto, y cuestionaron tanto el papel institucional y orgánico de la esposa del presidente del Gobierno como el fondo de su discurso, en el que reivindicó el fin de las mujeres como «señoras de», mientras participaba en el mitin precisamente en calidad de cónyuge de Pedro Sánchez.

El acto de Sevilla marcó el regreso de la estrategia comunicativa con la que el PSOE había diseñado originalmente su precampaña. Tras el paréntesis motivado por el accidente ferroviario de Urda, la dirección socialista ha recuperado una estética festiva basada en la música, los bailes y la apelación emocional bajo lemas vinculados a «la fuerza del amor».

En los últimos meses, Pedro Sánchez ha convertido las muestras públicas de afecto hacia su esposa en un eje recurrente de sus mítines, en un contexto marcado por la situación judicial de Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y malversación. En citas anteriores, el líder socialista ya había recurrido a declaraciones abiertas de amor desde el atril para proyectar una imagen de resistencia personal y familiar frente a las críticas por los procesos judiciales.

En Sevilla, el propio Sánchez volvió a subrayar desde el escenario lo afortunado que se siente por ser el marido de Begoña Gómez, antes de cederle el protagonismo. Ante los militantes, Gómez agradeció el respaldo recibido por parte de los socialistas: «Os hablo como mujer, como mujer profesional, como madre, como amiga. Demasiado tiempo hemos sido señoras de, y yo creo que ese tiempo ha terminado; ya no somos señoras de, nosotras somos las autoras de nuestra propia vida».

A juicio de Cristina Pardo, la escena resultó difícil de encajar por la contradicción de base. La periodista señaló que la «performance» le «chirría un poco por la situación en la que estamos y porque parece un poco forzada», pero puso el foco principalmente en la incoherencia del mensaje. La periodista subrayó lo paradójico que resulta reivindicar la independencia femenina de los maridos en un acto al que acude precisamente como pareja de, al no ostentar responsabilidad alguna en la estructura del partido.

«Me parece paradójico porque no sé exactamente en calidad de qué subía al estrado», cuestionó la comunicadora. La también presentadora de La Mesa (Antena 3) recordó que «no tiene ningún cargo orgánico en el PSOE para salir en un mitin en Sevilla», donde lo habitual es que intervengan el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y el candidato electoral.

Nuria Roca coincidió con la colaboradora, y contestó a la pregunta retórica que planteó su compañera. La presentadora de La Roca (laSexta) calificó de «muy desafortunada» la expresión utilizada en ese preciso contexto, y apuntó con ironía que subía al escenario precisamente como «señora de», dado que no ocupa cargo que justificara su presencia política. Nuria Roca fue más allá al criticar el trasfondo histórico del argumento empleado en el acto socialista, perpleja ante la idea de vincular la emancipación femenina al liderazgo actual del Ejecutivo: «¿Antes de Pedro Sánchez las mujeres no eran dueñas de su vida?».

«Medallas, las justitas»

El análisis de ambas fue recogido por Juan del Val. El escritor sostuvo que atribuir al actual presidente del Gobierno el fin de la dependencia legal o social de las mujeres supone «desconocer bastante la historia de España». El colaborador recordó que durante la dictadura las mujeres carecían de derechos básicos como cobrar un sueldo o trabajar sin permiso marital, y subrayó que esa realidad cambió décadas atrás gracias a figuras como Adolfo Suárez o Felipe González. Así, remató que «mucho antes de Pedro Sánchez, ya las mujeres podían ser dueñas de su vida»: «Medallas, las justitas».

Más allá de la intervención de Begoña Gómez, la tertulia abordó el desgaste de la propia narrativa de campaña del PSOE. Cristina Pardo confesó que la estética de los mítines, con camisetas y coros gritando «guapo» al candidato, le produce rechazo por su carácter de «comportamiento gregario».

Según apuntaron en la mesa, el regreso a esa fórmula emocional y festiva responde a la dificultad del partido para sostener otros ejes discursivos tras las polémicas en materia de vivienda y la ausencia en los actos de campaña de figuras relevantes del socialismo, por razones obvias, como José Luis Rodríguez Zapatero o el ex ministro Óscar Puente. Ante ese vacío de referentes sobre el escenario, el equipo de Sánchez ha optado por volver a situar el relato personal, el baile y la figura de Begoña Gómez en el centro de su movilización electoral.