Cuidar el rostro es una parte fundamental de cualquier rutina de belleza. La piel está expuesta diariamente a factores externos como la contaminación, los cambios de temperatura y la radiación solar, por lo que elegir productos adecuados para maquillarla es importante para mantener una apariencia saludable y luminosa. Tamara Falcó confirma el truco de maquillaje para estar lista en cuatro minutos.

Y es que el maquillaje no solo permite realzar los rasgos y destacar la belleza natural, sino que también ayuda a conseguir diferentes looks según cada ocasión. Por eso, incorporar productos prácticos, versátiles y fáciles de aplicar puede hacer que la rutina diaria sea mucho más sencilla y agradable. Entre las opciones que ganaron popularidad en el mundo de la cosmética se encuentran los sticks de maquillaje o productos en barra. Su formato compacto, su facilidad de aplicación y su versatilidad los convierten en grandes aliados para quienes buscan un maquillaje práctico sin renunciar a un buen resultado. Desde bases y correctores hasta rubores, iluminadores y contornos, existe una amplia variedad de productos en barra que permiten crear un look completo con pocos elementos.

El truco de maquillaje para estar lista en cuatro minutos

Según Ogee «Menos productos, menos envases y una aplicación más sencilla apuntan en la misma dirección, y el formato stick cumple con creces».

Además, su textura facilita la aplicación directa sobre la piel y permite trabajar el maquillaje de manera progresiva, adaptando la intensidad según las preferencias personales. Son una alternativa ideal tanto para principiantes como para quienes desean optimizar su rutina de belleza.

¿Cuáles son los beneficios de los sticks de maquillaje?

Fáciles de aplicar: su formato permite colocar el producto directamente sobre el rostro, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Se pueden difuminar con los dedos, esponjas o brochas . «Se deslizan suavemente, se difuminan fácilmente y depositan la cantidad justa de producto, para que tengas control sin tener que limpiar después» asegura Ogee.

. «Se deslizan suavemente, se difuminan fácilmente y depositan la cantidad justa de producto, para que tengas control sin tener que limpiar después» asegura Ogee. Prácticos para transportar: gracias a su tamaño compacto, los sticks ocupan poco espacio en la cartera o el neceser. Son ideales para llevar de viaje o realizar retoques durante el día.

Versatilidad de productos: existen sticks de base, corrector, rubor, iluminador, bronceador y contorno. Esto permite crear diferentes estilos de maquillaje utilizando formatos similares.

Aplicación precisa: su diseño facilita depositar el producto en zonas específicas del rostro, como los pómulos, la nariz, la frente o el contorno de los ojos.

Fáciles de difuminar: muchas fórmulas tienen texturas cremosas que se integran fácilmente con la piel y permiten conseguir acabados naturales o de mayor cobertura.

Permiten controlar la intensidad: se puede aplicar una pequeña cantidad para lograr un resultado sutil o sumar capas para conseguir un maquillaje más definido.

¿Cómo utilizar los sticks de maquillaje?

Para aprovechar todos sus beneficios, es importante conocer el orden y la forma correcta de aplicación. Estos son algunos pasos para incorporar los productos en barra a la rutina diaria:

Preparar la piel: comenzar con el rostro limpio e hidratado. Durante el día, aplicar protector solar y esperar a que se absorba antes de comenzar con el maquillaje. Aplicar base en barra: «Las barras difuminan las imperfecciones y unifican el tono de la piel, con una cobertura que va desde ligera y natural hasta completa, modulable según la aplicación», explica Ogee. Deslizar el stick suavemente sobre las mejillas, la frente, el mentón y otras zonas donde se necesite unificar el tono. Difuminar el producto: utilizar una esponja, brocha o las yemas de los dedos mediante pequeños movimientos hasta conseguir una cobertura uniforme. Corregir imperfecciones: aplicar el corrector en barra en las ojeras o sobre pequeñas imperfecciones y difuminar con suavidad. Agregar color y dimensión: utilizar rubor, bronceador o contorno en barra para aportar color a las mejillas y definir los rasgos faciales. Incorporar iluminador: aplicar en puntos estratégicos, como los pómulos, el puente de la nariz y el arco de las cejas, para aportar luminosidad. Sellar el maquillaje: si se desea una mayor duración, finalizar con polvo traslúcido en las zonas necesarias o un spray fijador.

Consejos para aprovechar al máximo el maquillaje en barra

Elegir productos adecuados para cada tipo de piel, prestando atención a la textura y la fórmula. Algo que sabe Tamara Falcó, al confirmar el truco de maquillaje para estar lista en cuatro minutos.

Aplicar poca cantidad al principio y agregar más producto de manera progresiva.

Difuminar los sticks inmediatamente después de aplicarlos para evitar marcas o acumulaciones.

Limpiar regularmente las brochas y esponjas para mantener una buena higiene.

Mantener los sticks bien cerrados, alejados del calor y protegidos de la exposición directa al sol.