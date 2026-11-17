Hay regresos que merecen una celebración por todo lo alto, y el de Julio José Iglesias a los escenarios madrileños ha sido uno de ellos. Después de varios años sin actuar en la capital, el cantante ha vuelto a conquistar al público con un concierto en el Nuevo Teatro Alcalá, donde ha logrado colgar el cartel de sold out. Una noche muy especial que se enmarca dentro de su actual gira internacional y en la que no solo ha contado con el cariño de sus fieles seguidores, sino también con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos. Entre ellos, su madre, Isabel Preysler; su hermana, Tamara Falcó; y su cuñado, Íñigo Onieva, quienes no han dudado en acompañarle.

La apodada como la reina de corazones fue una de las primeras en llegar. Lo hizo acompañada por su íntima amiga Nuria González y, como es habitual en ella, contestando de manera natural cada una de las preguntas que le lanzaban los reporteros encargados de cubrir el evento. «Estoy muy emocionada de ver a mi hijo de nuevo en el escenario, por supuesto», comentaba. Añadía, visiblemente orgullosa, que estaban todas las entradas vendidas y, después de desvelar que su hija Tamara llegaría en breve, entraba directamente en el teatro.

Más tarde hizo su aparición Tamara Falcó junto a su marido, Íñigo Onieva. Aunque en su caso, las declaraciones a la prensa las hicieron a la salida del concierto. Ambos se dieron un gran baño de masas con los fans que se agolpaban en la puerta, y se mostraron muy satisfechos con el éxito de Julio José. De hecho, no dudaron en comunicárselo así a los reporteros. «La verdad es que ha sido precioso. Las canciones me las sabía todas. Y encima veía a mi hermano tan emocionado…», señalaba la marquesa de Griñón.

A los mencionados se han unido otros asistentes VIP que tampoco han querido perderse esta especial velada, como Álvaro Castillejo, Susana Urribari, Santiago Pedraz, Elena Hormigos o Cari Lapique, entre otros.

La dedicatoria de Julio José a su madre, Isabel Preysler

Sin duda, el espectáculo estuvo marcado por numerosos momentos cargados de emoción, complicidad y alguna que otra sorpresa. Aunque uno de los más especiales llegó cuando Julio José abandonó el escenario para bajar al patio de butacas mientras interpretaba Por el amor de una mujer. Tanto es así, que el cantante desató la euforia entre los asistentes al lanzar una inesperada pregunta: «¿Quién quiere abrazarme? Aquí estoy». Sus palabras provocaron un gran revuelo entre sus fans, que no tardaron en acercarse a él, rodearle y sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

Isabel Preysler observaba la escena desde su asiento con una sonrisa divertida y justo unos minutos después, se convirtió en la protagonista indiscutible del espectáculo. Y es que el artista se dirigió directamente a su madre para dedicarle una de las canciones más emblemáticas del repertorio de su padre, De niña a mujer. «Se la suelo dedicar a mi hermana Chábeli, pero hoy se la voy a dedicar a mi madre, que está aquí. Para ti, mom. I love you», expresaba.