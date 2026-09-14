Julio José Iglesias revela cómo se encuentra su padre y deja abierta la puerta a su regreso a España

Julio José Iglesias ya está en España. El cantante ha regresado a nuestro país para afrontar una nueva etapa profesional marcada por una gira de conciertos en la que rendirá homenaje a su padre, Julio Iglesias, interpretando algunos de los grandes éxitos del artista. Su estancia, además, no será precisamente fugaz. A su llegada al aeropuerto, donde se mostró cercano con los medios, confirmó que permanecerá aproximadamente tres meses en España debido a sus compromisos profesionales. Una vuelta que se produce en un momento especialmente significativo para la familia Iglesias, ya que su nuevo proyecto tiene como protagonista precisamente el legado musical de su padre. Durante los próximos meses, Julio José llevará a distintos escenarios españoles una selección de las canciones más conocidas del intérprete, especialmente aquellas de carácter romántico, en una gira que supone también una manera de reivindicar la figura de Julio Iglesias y la influencia que su música ha tenido en su propia trayectoria desde que era niño.

Entre las actuaciones previstas se encuentran Barcelona, el próximo 12 de octubre, y Madrid, el 16 de noviembre, aunque su agenda profesional se extenderá durante los tres meses que tiene previsto permanecer instalado en España. No es la primera vez que Julio José dedica un homenaje musical a su progenitor, pero en esta ocasión el proyecto adquiere una dimensión mayor al tratarse de una gira centrada en algunos de los temas más emblemáticos de Julio Iglesias. El cantante ha crecido escuchando esas canciones y conoce de memoria buena parte del repertorio de su padre, al que ha tenido como una referencia inevitable tanto en el terreno personal como en el profesional. Ahora ha decidido convertir esa conexión familiar en el eje de un espectáculo con el que pretende acercar al público español algunas de las composiciones que forman parte de la historia de la música popular.

Su regreso a España también ha estado marcado por las preguntas sobre cómo se encuentra actualmente Julio Iglesias. La expectación en torno al estado del cantante continúa siendo elevada y, por eso, a Julio José no le han faltado preguntas sobre su padre a su llegada al aeropuerto. El artista quiso transmitir tranquilidad y fue contundente al hablar de él: «Está muy bien, está feliz», aseguró. Además, explicó que Julio Iglesias está muy pendiente de esta nueva gira y que recibe con especial alegría el homenaje que su hijo va a rendirle sobre los escenarios. Unas palabras que reflejan el vínculo entre ambos y que llegan precisamente cuando Julio José se dispone a interpretar en directo algunos de los temas que hicieron mundialmente conocido a su padre. Preguntado también por la posibilidad de que Julio Iglesias pueda regresar a España, concretamente a Galicia, donde cuenta con una conocida residencia, el cantante no quiso cerrar completamente esa opción. «Sí, a lo mejor, sí», respondió, dejando abierta la posibilidad de que el artista vuelva a nuestro país, aunque por el momento no existe ninguna confirmación sobre cuándo podría producirse ese regreso.

Durante su encuentro con los medios, Julio José también fue preguntado por la situación judicial que atraviesa su padre y por el apoyo que ha recibido de su familia, aunque en esta cuestión prefirió mantener la discreción. El cantante evitó entrar en detalles y volvió a insistir en que Julio Iglesias se encuentra «muy feliz». Una prudencia que mantiene la línea de discreción que suele rodear a la vida personal del artista y que contrasta con la enorme expectación que continúa generando cualquier información relacionada con él. Mientras tanto, Julio José afronta una etapa profesional que le permitirá volver a estar muy cerca de sus raíces y de un repertorio que conoce desde su infancia, en un momento en el que además su presencia en España se prolongará durante varias semanas.

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La gira supone también un nuevo capítulo en la trayectoria artística de Julio José Iglesias, una carrera que ha estado inevitablemente marcada por el peso de su apellido. Hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler y hermano de Enrique Iglesias, el cantante ha desarrollado diferentes facetas dentro del mundo del espectáculo. Antes de dedicarse a la música, llegó a trabajar como modelo y fue contratado para exhibir diseños de Gianni Versace. En 1999 decidió probar suerte como cantante y posteriormente alternó esta faceta con trabajos vinculados a la televisión. Sin embargo, su recorrido profesional no ha alcanzado las mismas dimensiones internacionales que el de su hermano Enrique, que consiguió consolidarse como una de las grandes estrellas del pop latino y ha desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos. Julio José, por su parte, ha seguido un camino diferente y ahora apuesta precisamente por un repertorio que pertenece a la generación anterior.