El exclusivo collar de diamantes de 22.000 euros que Plex ha regalado a Aitana Ocaña con una romántica inicial

Aitana Ocaña ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez no sólo por su relación con Plex, sino por la exclusiva joya que el creador de contenido ha elegido para sorprenderla. La cantante ha lucido un llamativo collar de alta joyería personalizado con una letra muy especial: la D, inicial del nombre real de su pareja, Daniel Alonso. La pieza, diseñada por el célebre joyero de las estrellas Alex Moss, está confeccionada en oro blanco de 18 quilates y decorada con diamantes. Su diseño no es casual, ya que está inspirado en una joya que Justin Bieber encargó para Hailey Bieber. El modelo que lleva Aitana está valorado en unos 22.000 euros, convirtiéndose en un lujoso y muy personal regalo.

Una joya con una inicial muy especial

El detalle que más llama la atención del collar que lleva Aitana es, precisamente, su enorme letra D. La inicial hace referencia a Daniel Alonso, conocido públicamente como Plex, y convierte una pieza de alta joyería en un regalo completamente personalizado.

El diseño pertenece a Alex Moss, uno de los joyeros más conocidos entre las grandes estrellas internacionales. La pieza destaca por una estética muy reconocible: una inicial de grandes dimensiones y con efecto de globo, cubierta de diamantes, que contrasta con una cadena mucho más fina y delicada. El resultado es un collar llamativo que adquiere todavía más protagonismo cuando se combina con looks de la cantante.

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De Justin Bieber a Aitana

La historia de esta joya comienza con Justin Bieber. El cantante canadiense recurrió a Alex Moss para crear una pieza personalizada para su mujer, Hailey Bieber, con una B como protagonista. Aquella creación se convirtió en una de las joyas más reconocibles del matrimonio y sirve ahora como inspiración para el collar que Plex ha regalado a Aitana.

La versión de la cantante española sustituye aquella inicial por una D. No se trata, por tanto, de un diseño genérico escogido de un catálogo, sino de una adaptación que incorpora directamente la identidad de su pareja.

El modelo original con la inicial de Bieber está valorado en unos 25.000 dólares, una cantidad que se traduce en aproximadamente 22.000 euros. Además, algunas creaciones similares del joyero superan los 30.000 dólares, aunque esta pieza concreta y personalizada no aparece actualmente entre los diseños disponibles para compra convencional en la web de Alex Moss.

Oro blanco y una lluvia de diamantes

Más allá de la historia sentimental que hay detrás, el collar destaca por los materiales empleados en su elaboración. La pieza está realizada en oro blanco de 18 quilates y completamente decorada con diamantes, lo que explica buena parte de su elevado valor.

La protagonista absoluta es la inicial, concebida con un volumen considerable y una forma redondeada que recuerda a un globo. Frente a ella, la cadena mantiene un diseño mucho más discreto, creando un contraste entre la contundencia de la letra y la ligereza del resto de la joya.