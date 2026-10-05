El reloj Dior de 38.000 euros y 71 diamantes inspirado en el vestido que llevó Céline Dion en París

Hay vestidos que trascienden la moda para convertirse en historia. El Francis Poulenc de Christian Dior pertenece a esa categoría: una creación de 1950 cuya silueta y movimiento siguen encontrando nuevas formas de expresión décadas después. Hoy, su eco vuelve a aparecer en París, de la mano de Céline Dion y, sobre todo, en una pieza de alta relojería que parece haber aprendido a moverse como una falda de Alta Costura.

El protagonista es el Dior Grand Bal, una colección concebida en 2011 a partir de una idea tan sencilla como fascinante: trasladar a la muñeca el movimiento de un vestido de baile. Su secreto está en el calibre Dior Inversé, una construcción patentada por la maison que coloca el rotor en la parte superior de la esfera para hacerlo visible. En lugar de permanecer oculto en el interior del mecanismo, el elemento que da vida al reloj se convierte en parte esencial de su estética. Como una falda que gira al ritmo de una bailarina, el rotor parece flotar y moverse sobre la esfera.

La conexión con el vestido Francis Poulenc resulta especialmente bonita. Diseñado para la colección primavera-verano 1950 y bautizado en honor al compositor francés, amigo de Christian Dior, el vestido destacaba por su silueta ceñida y una falda construida a partir de plisados de acordeón y capas superpuestas. Sus pliegues no eran un simple recurso decorativo: creaban volumen, estructura y, sobre todo, movimiento.

Esa misma arquitectura se traduce ahora al reloj. Los motivos geométricos de la esfera evocan los pliegues y las ondulaciones de una falda de baile, mientras que materiales como el hilo dorado, la malla, la seda, las plumas o las alas de escarabajo recuperan el espíritu de los vestidos de fiesta de Dior. El resultado no parece tanto un reloj decorado como un pequeño vestido de Alta Costura encerrado en una caja de reloj.

La elección resulta todavía más sugerente al recordar la aparición de Céline Dion en París, donde la cantante abrió su residencia con un espectacular vestido Dior de columna, confeccionado en muselina y organza negra. El corpiño plisado y la sobrefalda a la cintura, con un efecto de corola, hacían que el tejido pareciera desplazarse con cada movimiento de la artista. El vínculo visual con el Grand Bal es inevitable: en ambos, el pliegue deja de ser estático para convertirse en movimiento.

La nueva propuesta Grand Bal eleva todavía más esta idea. El Dior Grand Bal Muguet presenta un bisel de acero, un anillo de nácar blanco y una estrella engastada con diamante. Su caja de cristal de zafiro rosa translúcido incorpora 21 diamantes y se completa con una correa de cocodrilo. Su precio es de 19.000 euros. La versión más exclusiva lleva la extravagancia un paso más allá: 71 diamantes de talla brillante en el bisel, un anillo de oro rosa y una esfera de nácar sobre la que gira una masa oscilante de oro amarillo de 22 quilates, acabada en oro blanco y adornada con 50 diamantes, 17 zafiros y cinco tsavoritas. Su precio asciende a 38.000 euros.