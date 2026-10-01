El reloj de Mark Zuckerberg: cerámica, esfera roja y un tourbillon que lo convierte en una pieza única de 113.000 euros

Mark Zuckerberg ha demostrado en los últimos meses un creciente interés por la alta relojería independiente, pero entre las piezas que ha llevado recientemente destaca especialmente una por su estética radical y por la complejidad que esconde bajo una apariencia minimalista. Se trata del H. Moser & Cie. Streamliner Tourbillon Concept Ceramic, un reloj de 40 milímetros que combina una caja y un brazalete completamente realizados en cerámica gris antracita con una espectacular esfera roja de esmalte Grand Feu. Su precio oficial es de 113.000 euros.

El diseño es probablemente uno de los aspectos más llamativos de esta pieza. La caja presenta las características formas fluidas y redondeadas de la colección Streamliner, mientras que el brazalete integrado de cerámica continúa sus líneas sin interrupciones. El uso de este material no es casual: H. Moser & Cie. lo emplea para aportar una estética contemporánea y técnica, además de ligereza y resistencia. En este modelo, el tono gris antracita de la cerámica contrasta con el intenso rojo de la esfera.

La esfera es, de hecho, una pequeña obra de artesanía. Está realizada mediante la técnica Grand Feu, que exige aplicar sucesivas capas de esmalte y someterlas a altas temperaturas para conseguir su acabado definitivo. Antes de aplicar el esmalte, H. Moser & Cie. graba sobre una base de oro blanco una textura que recuerda a una superficie martillada. El resultado es un rojo fumé con diferentes matices y profundidad visual, que cambia según la incidencia de la luz.

Pero la característica que más llama la atención aparece a las seis en punto: un tourbillon volante que gira de forma visible sobre la esfera. Esta complicación, una de las más apreciadas de la relojería mecánica, mantiene en rotación el conjunto que regula el funcionamiento del reloj para compensar los efectos de la gravedad sobre el mecanismo.

La filosofía minimalista de Moser alcanza aquí su máxima expresión. La esfera no lleva logotipo, índices horarios ni textos. Las agujas de horas y minutos prácticamente desaparecen frente al protagonismo del tourbillon, convirtiendo el movimiento mecánico en el auténtico elemento decorativo del reloj.

En el interior funciona el calibre automático HMC 805, equipado con el sistema de doble espiral característico de la manufactura. Ofrece alrededor de 72 horas de reserva de marcha y puede contemplarse a través del fondo de zafiro. El conjunto combina así una complicación de alta relojería con una arquitectura pensada para que el mecanismo sea parte esencial del diseño.

Zuckerberg llevó este H. Moser & Cie. durante la conferencia Meta Connect celebrada el 24 de septiembre en Menlo Park. Y no fue la única pieza excepcional que pasó por su muñeca este mes: también se le vio con el Grönefeld 1941 Grönograaf, cuyo precio parte de 155.000 euros en acero y alcanza los 165.000 euros en tantalio, y con el Voutilainen 28GML Souyou, una pieza única valorada en 250.000 euros en su lanzamiento y ganadora del premio de Artesanía Artística del GPHG 2025.