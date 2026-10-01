Julio Iglesias a sus 82 años revela su rutina: «Camino una hora al día y nado 250 días al año»

A los 82 años, Julio Iglesias mantiene una rutina marcada por la constancia y la actividad física. El cantante español, que durante décadas recorrió escenarios de todo el mundo, asegura que actualmente dedica una parte importante de su día a mantenerse activo. Su método no se basa en entrenamientos extremos, sino en una combinación de caminatas, natación y ejercicios destinados a conservar el equilibrio. En una conversación con Daily Mail, Iglesias explicó que caminar forma parte de sus hábitos cotidianos. Según contó, dedica una hora diaria a caminar, una práctica que mantiene incorporada a su día a día. Para el artista, mantenerse en movimiento es una manera de conservar la movilidad y seguir activo con el paso de los años.

A las caminatas se suma otra actividad fundamental: la natación. Iglesias reveló que nada unos 250 días al año, una frecuencia que muestra hasta qué punto el ejercicio forma parte de su rutina habitual. La piscina complementa las caminatas con una actividad que requiere coordinación, resistencia y movimiento de buena parte del cuerpo. El cantante no habla de grandes esfuerzos ni de entrenamientos extremos, sino de mantener una actividad física constante.

Sin embargo, hay un aspecto al que presta especial atención: el equilibrio. Iglesias contó que realiza ejercicios específicos durante aproximadamente una hora para trabajar esta capacidad. Según explicó, mantener estas prácticas es fundamental para conservar el control corporal. Su filosofía se resume en una idea muy concreta: «Si no lo hago, lo pierdo». Con esta frase, el artista explicó la importancia que tiene para él mantener una rutina constante y no abandonar los ejercicios que considera necesarios.

Caminar, nadar y trabajar el equilibrio

La rutina de Julio Iglesias se apoya, por tanto, en tres actividades principales: caminar, nadar y realizar ejercicios de equilibrio. Cada una cumple una función diferente dentro de su preparación física y, juntas, forman parte de los hábitos que mantiene a los 82 años. Uno de los aspectos más llamativos es precisamente la regularidad. No se trata de realizar una actividad física de manera ocasional, sino de convertirla en una parte habitual de la vida cotidiana. Caminar durante una hora cada día, nadar cientos de días al año y dedicar tiempo específico al equilibrio requiere disciplina. Para Iglesias, la constancia parece ser tan importante como el ejercicio en sí mismo.

Cómo es la alimentación de Julio Iglesias

La alimentación también forma parte de sus hábitos. Según ha contado en distintas ocasiones, prefiere comidas sencillas y evita comer en exceso. Entre los alimentos que aparecen en su dieta se encuentran las verduras, las ensaladas y las legumbres, entre ellas las lentejas. El propio cantante también ha hablado de sus cantidades y de sus costumbres. «No como mucho», explicó en una de sus declaraciones, al referirse a su alimentación. También señaló que bebe vino todas las noches, una costumbre que forma parte de su estilo de vida y que él mismo ha mencionado públicamente.

Más allá de la alimentación concreta, el elemento que define su rutina es la disciplina para mantener determinados hábitos a lo largo del tiempo. A los 82 años, Julio Iglesias continúa dedicando buena parte de su día a actividades que le permiten mantenerse en movimiento. Su rutina combina actividad física diaria, natación frecuente, ejercicios de equilibrio y una alimentación sencilla. Una fórmula basada menos en los grandes esfuerzos puntuales que en la repetición y la constancia.