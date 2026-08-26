Mark Zuckerberg compra un castillo en Irlanda con una inquietante leyenda de asesinatos por 30 millones

Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, han ampliado su patrimonio inmobiliario con la compra de Strancally Castle, una espectacular propiedad histórica situada en el condado de Waterford, al sureste de Irlanda. Aunque el precio exacto de la operación no se ha hecho público, distintas estimaciones sitúan la compra entre 20 y 30 millones de euros. La adquisición se habría cerrado mediante una operación privada y fuera del mercado. La pareja no tiene previsto trasladar allí su residencia habitual, sino utilizar el castillo como segunda vivienda durante sus estancias en Irlanda, especialmente cuando Zuckerberg viaje al país por motivos relacionados con Meta.

Un castillo de 178 hectáreas junto al río Blackwater

Strancally Castle ocupa una impresionante finca de unas 178 hectáreas, formada por jardines, bosques, praderas y terrenos junto al río Blackwater. La propiedad dispone también de acceso directo al río y un embarcadero privado, lo que aumenta todavía más su carácter exclusivo.

El edificio principal tiene tres plantas y alrededor de 1.500 metros cuadrados. Su aspecto parece sacado de una fortaleza medieval, con torres, almenas, muros de piedra y elementos propios del estilo neogótico.

Sin embargo, pese a su apariencia, el castillo actual no pertenece a la Edad Media. Fue construido entre 1827 y 1830 para John Keily, político y antiguo alto sheriff del condado de Waterford. El diseño correspondió a los hermanos James y George Richard Pain, dos arquitectos de gran relevancia en la arquitectura histórica irlandesa.

Una historia medieval rodeada de leyendas

La historia de Strancally es mucho más antigua que la residencia que ahora pertenece a Zuckerberg. A unos 4,5 kilómetros se encuentran las ruinas del antiguo castillo medieval de Strancally, vinculado a la poderosa familia Desmond.

El lugar está asociado además a una de las leyendas más oscuras de la zona. Según la tradición, algunos visitantes habrían sido invitados a grandes banquetes para después ser asesinados y arrojados por un supuesto conducto hacia una cueva conectada con el río.

No existen pruebas históricas que confirmen estos asesinatos, por lo que la historia forma parte del folclore local. Lo que sí está documentado es que la antigua fortaleza quedó destruida a comienzos del siglo XVII y permaneció en ruinas durante más de 200 años. Sobre sus restos se levantó posteriormente la mansión actual, diseñada para recrear deliberadamente la imagen de un castillo medieval en pleno auge del romanticismo del siglo XIX.

Una restauración que duró 25 años

Antes de convertirse en propiedad de Zuckerberg y Chan, Strancally Castle perteneció durante aproximadamente 25 años a Michael y Giancarla Alen-Buckley. La pareja emprendió una importante restauración de la residencia y de sus terrenos para recuperar el valor histórico de la finca y mejorar su conservación. Los antiguos propietarios han expresado su satisfacción por que los nuevos dueños tengan intención de continuar invirtiendo en el mantenimiento y la mejora sostenible de la propiedad.