El vídeo de la denunciante de Julio Iglesias declarando a la fiscal: «‘elDiario.es’ me recomendó a las abogadas»

El vídeo de la declaración de «Rebeca» ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, revela que fue la periodista Elena Cabrera, de elDiario.es, quien puso a la denunciante en contacto con las abogadas que finalmente presentaron la causa contra Julio Iglesias en España. La propia «Rebeca» reconoció ante la fiscal Marta Durántez que su decisión de litigar en territorio español —pese a ser de nacionalidad dominicana, residir en Bahamas y no haber pisado nunca las propiedades del cantante en nuestro país— respondió a esa recomendación periodística y no a un vínculo real con la jurisdicción española.

Así relató «Rebeca» ante la Fiscalía por qué decidió acudir a los tribunales españoles para denunciar a Julio Iglesias: «Hablé ya con Elena, que es de elDiario.es, la periodista con la que me hizo la entrevista. Entonces ella me recomienda a las abogadas con las que hablé, y ellas me explican que sí puedo denunciarlo allí, ya que allí no hay impunidad. Por eso a mí me gustaría que se lleve a cabo en España». En las imágenes se ve a la denunciante pixelada, tal y como las partes han recibido el material por parte de la Audiencia Nacional.

La teniente fiscal le preguntó sobre su nacionalidad para saber si debía abrir el caso o no. La denunciante le explicó que sólo tenía nacionalidad dominicana y que vivía en las Bahamas con su esposo. Explicó que trabajó en las mansiones de Punta Cana y Bahamas de Julio Iglesias, pero que jamás vino a sus residencias de España.

La fiscal le preguntó los motivos por los que había decidido emprender acciones legales en España, a lo que ella respondió: «Cuando salgo de allí, ya con un poco de conocimiento de todo el delito que le estaba haciendo contra mí, yo quiero buscar justicia, pero claro, es feo lo que voy a decir, pero la justicia puede ser comprada en cualquier momento por muchísimos casos que hemos visto, por ejemplo, el caso de que la discoteca que se cae… bueno, en fin, cuando salgo de allí yo quiero hacer justicia porque tengo el dolor mucho más reciente, tengo rabia, tengo ira».

Y prosigue: «Entonces como yo veo que allí no se puede hacer justicia, entendí que también podría ser justicia de la manera de hablando con un periodista y contar todo lo que este señor hacía, a ver si así le daba vergüenza. Luego de ese tiempo, yo me había comunicado con una periodista, con una periodista que no fluyó el tema y luego hablo ya con Elena (Elena Cabrera, la periodista de eldiario.es)».

«Trabajo de servicio doméstico»

«Yo vi el anuncio en Instagram, cojo el número y quien me habla es Patricia Motta (la mánager de Julio Iglesias) […]. Tuve una pequeña entrevista con ella vía llamada por WhatsApp, donde ella me explica que voy a trabajar para alguien más grande que el presidente de mi país. Y yo, bueno, quién será. Entonces ella me dice que sí, que estoy contratada, que me va a mandar un taxi para que vaya allí, y me explica que el trabajo es de servicio doméstico», explicó la denunciante.

Y prosiguió: «Ella me explicó que yo iba a trabajar de 07:45 a 18:00 de la tarde, teniendo un descanso en la comida, y que me ofrecían el alojamiento y también la comida, a lo que yo veía que en ese momento era una buena oferta de trabajo para mí».

Seguidamente, la denunciante de Julio Iglesias relató que trabajó solo unos meses en la casa «por todos los malos ratos, los malos momentos que pasé allí, porque aparte de los abusos sexuales también me explotaban laboralmente: ella me dijo que iba a trabajar de siete a 18:00 de la tarde y yo trabajaba de 07:45 a 23:10 de la noche».

Las abogadas de las denunciantes cerraron el interrogatorio preguntándole por el ambiente en la casa, que ellas mismas calificaron como de intimidación. «Cuando trabajábamos allí, siempre él nos insultaba. Todos alrededor teníamos las tensiones que había en el señor, y todo el mundo comenzaba con los nervios porque no sabíamos con qué pie se iba a levantar ese día», explicó la ex empleada en sede judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el 23 de enero de este año la denuncia de las dos ex empleadas contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción en España, poniendo fin a la investigación por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso y contra los derechos de los trabajadores.

El Ministerio Público expuso en su escrito que se procedía «al archivo de las presentes Diligencias de Investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».