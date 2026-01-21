La ex empleada de Julio Iglesias 2 años después de los supuestos abusos: «Quiero desearle feliz año pero seguro que no quiere saber de mí»

Las acusaciones contra Julio Iglesias comienzan a desmoronarse a medida que aparecen más mensajes que ponen en entredicho la credibilidad de las denunciantes. OKDIARIO ha tenido acceso a nuevos mensajes de WhatsApp que revelan cómo la segunda ex empleada del cantante —identificada con el nombre ficticio de «Rebeca»— mantenía una relación cordial y afectuosa con el artista y su equipo dos años después de haber dejado su empleo, periodo en el que supuestamente ya había sufrido los abusos que ahora denuncia.

«De seguro no quiere saber de mí»

Los mensajes, fechados entre octubre de 2022 y mayo de 2023, contradicen el relato de terror y vejaciones que «Rebeca» presenta en su denuncia. En enero de 2023, la ex empleada escribía a una asistente de Julio Iglesias manifestando su deseo de ver al cantante: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí».

En octubre de 2022, casi dos años después de haber dejado su empleo, «Rebeca» saludaba cordialmente a una asistente de Julio Iglesias: «Sí, ojalá!!», respondía al ser contactada. Minutos después añadía: «¡Cualquier cosa estamos a la orden!!», mostrando una actitud de total disponibilidad y colaboración. La asistente respondía con un escueto «Gracias igual», poniendo fin a ese intercambio.

Tres meses después, el 2 de enero de 2023, «Rebeca» tomaba de nuevo la iniciativa para contactar: «Feliz año nuevo señorita!!!», escribía. «¿Como estas?», preguntaba inmediatamente después. Y entonces llegaba el mensaje más revelador: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí».

Lejos de mostrar temor o rechazo hacia quien supuestamente la había acosado, vejado, humillado y agredido sexualmente, «Rebeca» expresaba su voluntad de retomar el contacto personal con Julio Iglesias, admitiendo que era ella quien percibía un posible rechazo por parte del artista, y no al revés.

«Lo quiero mucho y estoy a la orden»

Pero los mensajes no se detuvieron ahí. El 26 de marzo de 2023, «Rebeca» volvía a contactar con el entorno del cantante con un tono inequívocamente afectuoso: «Holaaa señor 👋 Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está demás decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden!».

Dos meses después, en mayo de 2023, insistía nuevamente: «Holaaaaaaa», «Como estas Señor?», «Espero usted esté muy bien!!!». La reiteración en los intentos de contacto y el tono cariñoso de los mensajes plantean serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral.

Cronología que no cuadra

Según la denuncia presentada, «Rebeca» habría sido víctima de un comportamiento vejatorio por parte de Julio Iglesias durante el tiempo que trabajó para él. Sin embargo, estos mensajes demuestran una realidad muy diferente.

En octubre de 2022, casi dos años después de dejar su empleo, «Rebeca» mantenía comunicación fluida con el equipo del cantante, mostrándose disponible («Cualquier cosa estamos a la orden!!») y agradecida («Gracias igual»).

En enero de 2023, manifestaba explícitamente su deseo de ver a Julio Iglesias para felicitarle el año nuevo, asumiendo que el rechazo vendría de él, no de ella. Entre marzo y mayo de 2023, seguía intentando contactar con el artista con mensajes afectuosos, declaraciones de cariño («lo quiero mucho») y disposición a ayudar («estoy a la orden»).

Esta no es la primera vez que las acusaciones contra Julio Iglesias se ven cuestionadas por evidencias que contradicen los testimonios de las denunciantes. Como ya informó OKDIARIO, otra de las ex empleadas que acusa al cantante de acoso también mantuvo comunicaciones cordiales con él después de los supuestos hechos denunciados.