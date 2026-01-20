La segunda denunciante se ofrecía a estar «a la orden» dos años después de las supuestas agresiones sexuales

«Estoy a la orden». Esta frase, enviada por «Rebeca» a Julio Iglesias el 26 de marzo de 2023, resume una de las principales contradicciones del caso que investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La joven dominicana que acusa al cantante de violación sistemática, agresiones físicas y coacciones sexuales se ofrecía voluntariamente a estar disponible para él dos años después de finalizada su relación laboral.

El mensaje completo enviado por «Rebeca» decía: «Holaaa señor 👋 Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, estas demás decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden! Att: [XXXX]».

La expresión «estoy a la orden» tiene un significado claro: ayudar, servir o atender a alguien. Es una fórmula de cortesía que indica voluntad de asistencia. Este mensaje fue enviado en marzo de 2023, aproximadamente dos años después de que «Rebeca» dejara su trabajo como empleada del servicio doméstico en la mansión Villa Corales 5 de Punta Cana en 2021.

En el momento de enviar estos mensajes, «Rebeca» ya no mantenía ningún vínculo laboral con Julio Iglesias. No trabajaba para él, no vivía en sus propiedades, no dependía económicamente de él y residía en República Dominicana. El contacto fue iniciado por ella misma, sin que mediara ninguna comunicación previa por parte del cantante.

Según el relato que «Rebeca» ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que ha narrado a elDiario.es y Univisión Noticias, durante su trabajo en 2021 sufrió violaciones repetidas por parte de Julio Iglesias.

La denunciante afirma que el cantante la penetró contra su voluntad, la sometió a bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales. Además, según su testimonio, fue coaccionada para participar en encuentros sexuales con una de las asistentes de Iglesias mientras él se masturbaba dando instrucciones.

«Rebeca» ha declarado que estos encuentros sexuales llegaron a producirse «un promedio de cinco veces a la semana» tanto en Punta Cana como en Bahamas, donde también trabajó para el cantante.