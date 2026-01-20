Los mensajes de la otra ex empleada dos años después de ser supuestamente violada por Julio Iglesias: «Holaaa señor 👋 Lo quiero mucho»

OKDIARIO ha tenido acceso a los mensajes de WhatsApp que «Rebeca» —nombre ficticio con el que se identifica a la segunda denunciante— envió a Julio Iglesias en marzo y mayo de 2023, dos años después de haber dejado su trabajo como empleada del servicio doméstico en la mansión Villa Corales 5 de Punta Cana. El contenido de estos mensajes contradice -al igual que los de la fisioterapeuta destapados por este medio— las gravísimas acusaciones de violación, agresión sexual y coacciones que ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La joven trabajó para el cantante durante varios meses en 2021 antes de dejar su empleo. Después de finalizar su relación laboral, mantuvo contacto afable y cercano con Julio Iglesias, como demuestran los mensajes de WhatsApp de 2023.

«Lo quiero mucho»

El 26 de marzo de 2023, «Rebeca» escribió a Julio Iglesias: «Holaaa señor 👋 Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Sólo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, y decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden! Att: [XXX]».

La expresión «lo quiero mucho» resulta poco comprensible viniendo de una persona que, según su propio testimonio ante la Fiscalía, fue violada repetidamente por Julio Iglesias durante meses. Según su relato, el cantante la penetró contra su voluntad, la abofeteó, la insultó y la coaccionó para participar en encuentros sexuales con una de sus asistentes mientras él se masturbaba dando instrucciones.

Dos meses después, el 25 de mayo de 2023, volvió a contactar al cantante: «Holaaaaaa», «Como estas Señor?», «Espero usted este muy bien!!!».

Los mensajes fueron enviados en 2023, dos años después de que «Rebeca» dejara su empleo con Julio Iglesias en 2021. En ese momento, ya no existía relación laboral entre ambos, «Rebeca» no vivía en las propiedades del cantante y residía en República Dominicana.

Las expresiones utilizadas en los mensajes —»lo quiero mucho», «estoy a la orden», «mandarle un fuerte abrazo»— fueron enviadas por iniciativa propia de la denunciante, sin que mediara ningún contacto previo por parte de Julio Iglesias.

«Rebeca», una joven dominicana que tenía 22 años cuando fue contratada a principios de 2021 como personal del servicio doméstico para la mansión de Punta Cana, ha presentado acusaciones contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según su relato a elDiario.es y Univisión Noticias, el cantante la violó repetidamente y la sometió a bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales.

La asistente desmiente a la denunciante: «Patrañas»

La denunciante afirma que Iglesias la coaccionó para participar en tríos sexuales con una de sus asistentes de confianza. Sin embargo, la asistente a la que «Rebeca» hace referencia en su relato ha desmentido categóricamente haber tenido sexo grupal con ella. En declaraciones a Univisión, esta mujer calificó las alegaciones como «patrañas» y expresó que tiene «agradecimiento, admiración y respeto» por el cantante, al que describió como «un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres».

Tanto «Rebeca» como la fisioterapeuta coincidieron durante su paso por las mansiones del cantante en el Caribe, aunque apenas se relacionaron entre ellas en aquel momento. Ambas han presentado sus denuncias a través de la organización Women’s Link Worldwide junto con Amnistía Internacional España.