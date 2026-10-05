Georgina Rodríguez se rebela contra Jorge Jesús por Cristiano Ronaldo, pero da marcha atrás minutos después: «No sé…»

La guerra abierta entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús suma un nuevo capítulo y, esta vez, tiene como protagonista a Georgina Rodríguez. La pareja del futbolista ha entrado de lleno en la polémica que mantiene enfrentado al capitán portugués con el seleccionador nacional después de su inesperada salida de la concentración. Georgina utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje muy duro contra el técnico, cuestionando su decisión de convocar a Cristiano si finalmente no tenía previsto darle minutos. Sin embargo, lo que pretendía ser una defensa pública de su pareja terminó convirtiéndose en un nuevo problema: la publicación incluía una supuesta declaración de Sir Alex Ferguson que era falsa y que Georgina terminó eliminando apenas unos minutos después.

La historia publicada por Georgina en Instagram recogía una imagen en la que aparecía Jorge Jesús junto a unas palabras atribuidas a Ferguson, histórico entrenador del Manchester United y uno de los técnicos que más marcó la carrera de Cristiano Ronaldo. «Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, ¿por qué lo convocó? ¿Para marcar una posición? Eso no es autoridad, es inseguridad», podía leerse en la publicación. La frase encajaba perfectamente con el relato que se ha instalado alrededor del desencuentro entre Cristiano y el seleccionador, pero tenía un problema fundamental: Ferguson nunca había pronunciado esas palabras. La cita procedía de una publicación de la página Hispanic Sports Media y no aportaba ninguna fuente que permitiera verificar su autenticidad.

Georgina, además, no se limitó a compartir el mensaje. Sobre la publicación añadió una frase de su propia cosecha que elevó todavía más el tono de la crítica: «No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo». Una alusión directa al nombre del seleccionador portugués que rápidamente llamó la atención de los seguidores del futbolista y que convirtió la intervención de la modelo en uno de los asuntos más comentados alrededor de la crisis de la selección. La publicación, sin embargo, desapareció poco después de sus stories. La eliminación llegó después de las reacciones que generó el mensaje y de que comenzara a señalarse que la supuesta declaración de Ferguson no era real.

El episodio resulta especialmente llamativo porque Georgina había decidido intervenir en una cuestión que hasta ahora había tenido como protagonistas principales a Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús y la Federación Portuguesa de Fútbol. El futbolista abandonó la concentración después de un desencuentro con el seleccionador y anunció públicamente que, «a su debido tiempo», explicaría a los portugueses las razones que le habían llevado a tomar esa decisión. La salida se produjo en plena concentración y después de que Cristiano no disputara el encuentro ante Noruega, una situación que terminó provocando una escalada de tensión que ya no parece limitada a una simple decisión deportiva.

El conflicto tiene además un componente especialmente delicado por la relación previa entre ambos. Jorge Jesús ya había entrenado a Cristiano en el Al Nassr y conoce de primera mano tanto su carácter como su peso dentro de un vestuario. Sin embargo, al asumir el cargo de seleccionador portugués dejó claro que no quería establecer excepciones en función del nombre o del pasado de cada futbolista. Su apuesta pasa por tomar las decisiones atendiendo al rendimiento y a las necesidades del equipo, una postura que ha terminado chocando frontalmente con la situación de Cristiano, convertido durante más de dos décadas en la gran figura de Portugal.

Precisamente ahí está una de las claves de la polémica. Cristiano Ronaldo tiene 41 años y sigue siendo una figura determinante a nivel internacional, pero Jorge Jesús ha decidido gestionar su presencia en la selección como la de cualquier otro jugador. El técnico dejó al delantero en el banquillo ante Noruega pese a que realizó ejercicios de calentamiento durante el partido. Finalmente, no entró al terreno de juego y la situación desembocó en una ruptura que, por ahora, mantiene al cinco veces ganador del Balón de Oro alejado del combinado nacional.

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Mientras la selección portuguesa continúa con sus compromisos internacionales, Cristiano ha optado por regresar a su rutina en Arabia Saudí. El futbolista tiene previsto reincorporarse al Al Nassr después del parón de selecciones, mientras en Portugal continúa abierta la incógnita sobre si volverá a vestir algún día la camiseta nacional. Jorge Jesús, por su parte, ha dejado la puerta abierta a una posible conversación y a un eventual regreso del delantero, aunque el desencuentro entre ambos ha adquirido unas dimensiones que van mucho más allá de una suplencia.