La maquinaria subterránea de Silo tiene marcado su regreso definitivo en el calendario. Tras un cierre de la tercera entrega que voló por los aires las certezas de los espectadores -y las del propio Silo 18-, la adaptación televisiva de la célebre trilogía literaria de Hugh Howey encara su recta final. Con el rodaje completamente terminado desde marzo de 2026, la cuarta temporada de la serie protagonizada por Rebecca Ferguson promete responder a todas las incógnitas sobre el origen del proyecto de los silos, la supervivencia en el exterior y el destino de Juliette Nichols.

Fecha de estreno: ¿Habrá temporada 5?

La cuarta temporada de Silo se estrenará en Apple TV el viernes 9 de julio de 2027. El anuncio se dio a conocer el mismo día en que la plataforma emitió el décimo y último episodio de la tercera tanda, acompañado de un primer adelanto en vídeo que disparó las teorías entre los seguidores.

Esta cuarta entrega será, sin lugar a dudas, el final de la serie. Cuando Apple renovó la ficción en diciembre de 2024 por dos temporadas adicionales, ya dejó claro que la historia estaba diseñada para cerrarse en cuatro actos. El propio showrunner, Graham Yost, ha reiterado en diversas entrevistas que la narrativa no se estirará artificialmente y que la temporada 4 adapta la conclusión de las novelas. De hecho, ambas temporadas se rodaron de forma consecutiva (back-to-back) y la producción finalizó sus grabaciones en marzo de 2026. Entró desde entonces en una extensa fase de postproducción y efectos visuales para llegar a punto a julio de 2027.

Cómo terminó la tercera temporada

Para entender hacia dónde se dirige el desenlace de Silo, es imprescindible tener fresco el terremoto narrativo que supuso el final de la tercera temporada, titulado Troy:

La verdad sale a la luz en el Silo 18 : Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) logró sobrevivir y unir a los habitantes del Silo 18 frente a la manipulación histórica del sistema. Mientras tanto, Camille Sims ( Alexandria Riley ) consumó su cambio de bando y ganó tiempo frente a los supervisores superiores para proteger a los rebeldes.

: Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) logró sobrevivir y unir a los habitantes del Silo 18 frente a la manipulación histórica del sistema. Mientras tanto, Camille Sims ( ) consumó su cambio de bando y ganó tiempo frente a los supervisores superiores para proteger a los rebeldes. El pasado y el presente colisionan: Durante la tercera entrega se siguen dos líneas temporales. En la que se produce en tiempos anteriores a la acción principal, el congresista estadounidense Daniel Keene ( Ashley Zukerman ) y la periodista Helen Drew ( Jessica Henwick ), embarazada, presenciaron la explosión nuclear que obligó a la humanidad a refugiarse bajo tierra, con una urgencia por la que quedaron separados en colinas distintas.

Durante la tercera entrega se siguen dos líneas temporales. En la que se produce en tiempos anteriores a la acción principal, el congresista estadounidense Daniel Keene ( ) y la periodista Helen Drew ( ), embarazada, presenciaron la explosión nuclear que obligó a la humanidad a refugiarse bajo tierra, con una urgencia por la que quedaron separados en colinas distintas. El giro de Troy y el Silo 1: En el presente, se descubre que Daniel sigue vivo gracias a la criogénesis en el Silo 1, el centro de mando que controla y vigila al resto de los silos. Sin embargo, tras siglos despertando por turnos breves y bajo los efectos de fármacos que alteran la memoria desarrollados por el doctor Victor Crnkovich ( Matt Craven ), Daniel ha perdido su identidad. Convertido en el frío e implacable Troy, ejecutó sin pestañear la orden de exterminar con gas y drones a los supervivientes del Silo 17 que habían salido al exterior.

En el presente, se descubre que Daniel sigue vivo gracias a la criogénesis en el Silo 1, el centro de mando que controla y vigila al resto de los silos. Sin embargo, tras siglos despertando por turnos breves y bajo los efectos de fármacos que alteran la memoria desarrollados por el doctor Victor Crnkovich ( ), Daniel ha perdido su identidad. Convertido en el frío e implacable Troy, ejecutó sin pestañear la orden de exterminar con gas y drones a los supervivientes del Silo 17 que habían salido al exterior. Un nombre: En los últimos instantes del episodio, tras quitarse la vida, Victor deja un mensaje grabado para Troy en el que por fin le revela la identidad de la mujer que lleva siglos apareciendo en sus visiones y recuerdos reprimidos, Helen Drew. Por primera vez, la coraza de Troy se resquebraja y Daniel rompe a llorar, lo que abre la puerta a que recupere su conciencia.

Qué adelanta el tráiler de la 4.ª temporada

El primer teaser lanzado por Apple TV deja entrever que la guerra abierta entre los silos subterráneos ya es inevitable y conecta directamente los orígenes del proyecto con la rebelión actual:

Los primeros días del encierro: El avance muestra el momento exacto tras la detonación nuclear en el que Helen Drew es arrastrada al interior del Silo 18, mientras grita desesperada buscando a Daniel, antes de que se sellen las compuertas. En ese momento, se puede apreciar una cafetería impecable, pantallas que todavía mostraban bosques verdes con el mensaje «Bienvenidos a la vida en el Silo» y el colapso ecológico (con miles de ballenas varadas) que llevó al magnate Per Stenson a impulsar la construcción del complejo.

El avance muestra el momento exacto tras la detonación nuclear en el que Helen Drew es arrastrada al interior del Silo 18, mientras grita desesperada buscando a Daniel, antes de que se sellen las compuertas. En ese momento, se puede apreciar una cafetería impecable, pantallas que todavía mostraban bosques verdes con el mensaje «Bienvenidos a la vida en el Silo» y el colapso ecológico (con miles de ballenas varadas) que llevó al magnate Per Stenson a impulsar la construcción del complejo. Los túneles secretos y el encuentro clave: En el presente, Paul Billings retransmite a todo el Silo 18 la verdad sobre el Silo 1 y el fracaso del protocolo de exterminio. Knox y los ingenieros vuelan la puerta blindada inferior y descubren la red de túneles que interconecta todos los silos. Es allí donde Juliette se topa cara a cara con Troy (Daniel), para dar pie a una alianza inesperada con la que derrocar al Silo 1.

En el presente, Paul Billings retransmite a todo el Silo 18 la verdad sobre el Silo 1 y el fracaso del protocolo de exterminio. Knox y los ingenieros vuelan la puerta blindada inferior y descubren la red de túneles que interconecta todos los silos. Es allí donde Juliette se topa cara a cara con Troy (Daniel), para dar pie a una alianza inesperada con la que derrocar al Silo 1. Inundaciones y drones de combate: El tráiler anticipa secuencias de acción de alto voltaje, con los túneles inundándose por el agua acumulada del Silo 17 y drones armados que irrumpen en el Silo 18 mientras Juliette, Hank y Billings se defienden en las rampas.

Con la salida de Tim Robbins tras el destino de Bernard Holland en entregas previas, el peso dramático de la cuarta temporada se reparte entre la resistencia del Silo 18 y los arquitectos del Silo 1.

Dónde ver ‘Silo’ en España

Silo es una producción original de Apple TV. Las tres primeras temporadas completas (30 episodios en total, con 10 capítulos por entrega) están disponibles bajo demanda en la plataforma, además de en Movistar Plus y Vodafone TV.

‘Silo’, una de las mejores distopías de la televisión

En un panorama televisivo saturado de ficciones postapocalípticas que confunden el misterio con la improvisación, Silo destaca por saber exactamente cuál es su rumbo a seguir. Lo que comenzó como un claustrofóbico thriller detectivesco en el interior de un búnker de 144 niveles ha evolucionado con una madurez envidiable hacia una reflexión política sobre el control de la información, el miedo como herramienta de gobierno y la fragilidad de la memoria histórica.

Gran parte de su magnetismo recae en un diseño de producción monumental y tangible -donde cada escalera oxidada, cada reliquia prohibida y cada mono de trabajo cuentan una historia de lucha de clases- y en la magnética interpretación de Rebecca Ferguson. Su Juliette Nichols rehúye el arquetipo de elegida mesiánica: es una ingeniera pragmática, obstinada y herida que resuelve los problemas con instinto de supervivencia.

A todo ello se suma la valentía estructural de la tercera temporada, que supo pausar la acción presente para construir una tragedia íntima en el pasado con Ashley Zukerman y Jessica Henwick. Si la cuarta entrega mantiene este pulso narrativo, Silo no sólo habrá honrado los libros de Hugh Howey, sino que se consolidará como un referente imprescindible de la ciencia ficción contemporánea.