Jennifer Aniston y Reese Witherspoon dicen adiós a ‘The Morning Show’ tras más de 130 nominaciones a premios y récords sorprendentes

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon dicen adiós a The Morning Show: tras casi 7 años de emisión, la serie protagonizada y producida por las actrices ha anunciado su quinta y última temporada. The Morning Show se despedirá de Apple TV por la puerta grande, tras acumular (hasta la fecha) más de 130 nominaciones a premios de la industria audiovisual y marcar codiciados récords sorprendentes, insospechados en un principio, como el de entrar en el top de streaming de Nielsen, al superar los 422 millones de minutos visualizados en una semana.

The Morning Show ha sido elogiada por fans y críticos de todo el mundo, considerada como «un drama de prestigio» y una producción «brillantemente ejecutada», con «actuaciones extraordinarias» que han ofrecido «entretenimiento de primer nivel». La factura de la serie es uno de los indicativos de su calidad: es una de las producciones más caras y ambiciosas de Apple TV. Además, ha conseguido algo que no es común, mantener el nivel en todas sus temporadas, lo que se refleja también en la media estable de las valoraciones que mantiene en los agregadores de reseñas.

Con esta última temporada de la serie se ha construido un «desenlace con total intención» con el que se rendirá «homenaje a los personajes de la manera que merecen», ha indicado Jennifer Aniston. Personajes a través de los que se ha reivindicado la necesidad de «proteger a toda costa la libertad de prensa», ha señalado la productora ejecutiva y directora Mimi Leder.

En ese mensaje ha insistido Reese Witherspoon, que ha tildado la serie como «mucho más que una historia sobre un magazine informativo». «The Morning Show habla de por qué el periodismo importa. De la libertad de prensa y de los periodistas que protegen al llamado cuarto poder, muchas veces pagando un alto precio», ha añadido la actriz y productora. Además, ha subrayado «la autenticidad» de la serie, que hizo que «el público creyera en ella en cada momento».

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y el alma de ‘The Morning Show’

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon marcaron desde el primer momento el rumbo de The Morning Show, con un tono actual, provocador y emotivo, y un toque de humor negro que le ha permitido conectar con una amplísima audiencia global e impulsar conversaciones en relación a sus tramas.

La serie, sello distintivo de Apple TV, ha contribuido al lanzamiento de la plataforma. Con ella debutó el servicio de streaming en 2019, y fue su primera producción en ser nominada, en su año de lanzamiento, a los Globos de Oro, a Mejor serie de drama. En estos mismos galardones han protagonizado también una doble nominación histórica, con Aniston y Witherspoon compartiendo candidatura en la categoría de Mejor actriz de drama por sus papeles de Alex Levy y Bradley Jackson, respectivamente.

A lo largo de sus temporadas, The Morning Show ha acumulado 4 premios Emmy y más de 130 nominaciones en la industria. Sólo con su tercera entrega, la de mayor éxito, logró 16 nominaciones simultáneas. El actor más laureado del reparto ha sido Billy Crudup, que interpreta a Cory Ellison. Ha ganado dos Emmy y ha obtenido nominaciones consecutivas en casi todas las ediciones. Aniston y Witherspoon también han estado nominadas a estos galardones y la primera fue reconocida por el Sindicato de Actores.

La quinta y última temporada de The Morning Show, actualmente en producción, llegará a Apple TV en 2027.