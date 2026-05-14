Apple TV renueva con una segunda temporada la mejor serie del 2026: «Tenemos algo especial entre manos»

En una época dominada por el contenido masivo del streaming, destacar en el terreno de la ficción es casi una quimera. La exigencia de audiencia de las plataformas cada día es mayor y no son pocas las cancelaciones fulminantes dictadas de la noche a la mañana por parte de los principales líderes del mercado de vídeo bajo demanda. Por eso, siempre resulta una gran noticia encontrarnos con renovaciones apuestas honestas como la que acaba de anunciar Apple TV: Margo tiene problemas de dinero tendrá una segunda temporada.

Estrenada el pasado 15 de abril, a la serie creada por David E. Kelley le queda el último episodio para cerrar una presentación, aplaudida por la crítica y los fans. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta la confianza que la marca tecnológica ha puesto en esta adaptación de la novela homónima de Rufi Thorpe. Con un actual 97% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, Margo tiene problemas de dinero ha sabido dar en la tecla de la audiencia de nicho de su servicio online, mediante un tratamiento amable y encantador, muy en la línea de otros productos originales del estudio, como Ted Lasso y Terapia sin filtro.

Con sus buenos números de audiencia, ahora una de las mejores series de lo que llevamos de 2026, se ha ganado por derecho propio poder seguir esta actual e incorrecta historia sobre la maternidad. Eso sí, debido al renombre mediático de sus protagonistas, resulta bastante complicado saber en qué fecha lanzará la compañía la continuación.

Apple TV: ‘Margo tiene problemas de dinero’ tendrá segunda temporada

Aparte de la innegable presencia de Apple TV, la producción de Margo tiene problemas de dinero depende también de la cocreación conjunta con el sello A24.

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Margo, una joven que tras abandonar los estudios universitarios, aspira a ser escritora. Sin embargo, no tiene trabajo y es madre soltera con apenas 20 años. Obligada a salir adelante con su bebé e intentando pagar sus facturas, Margo intentará contar con la ayuda de su disfuncional familia: una madre ex camarera de Hooter’s y un exluchador profesional.

El elenco estelar es el principal atractivo de la creación de E. Kelley. La nominada al Oscar, Elle Fanning, encarna a Margo y la también considerada hasta en tres ocasiones para las estatuillas doradas, Michelle Pfeiffer, da vida a su madre. Después, en el papel de padre encontramos a Nick Offerman, famoso por su participación en Parks and Recreation. Los nombres reconocibles no se quedan ahí; el reparto secundario se completa con Greg Kinnear, Nicole Kidman y Marcia Gray Harden, entre otros.

Elle Fanning: «Una de las mayores alegrías de mi vida»

En el comunicado de la renovación, Fanning celebró la noticia de Apple, detallando que llevar a Margo a la pantalla ha sido una de «las mayores alegrías» de su vida, aparte de elogiar el trabajo del showrunner:

«Con la escritura de David y un reparto de interpretaciones que llegan al alma, sentí que teníamos algo especial entre manos». La actriz de Valor sentimental apuntó a que en el futuro, la protagonista seguirá afrontando «los problemas y la creatividad» con su «espíritu valiente».

No es la primera serie de E.Kelley que Apple renueva, ya terminal ya anunció hace bastantes meses la confirmación del seguimiento de Presunto inocente.

El octavo y último episodio de Margo tiene problemas de dinero se estrenará el próximo miércoles 20 de mayo.