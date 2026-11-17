Tras meses de castings, ayer la industria del cine dio una de las novedades más relevantes del año: Robert Pattinson será el próximo James Bond. La noticia no sólo sacudió a la mayoría de medios y cinéfilos, sino que también ha causado múltiples reacciones en las altas esferas de Hollywood. Entre ellas, la de un Brad Pitt que ha aprobado el fichaje del actor de The Batman, lanzándole por el camino un órdago al director de la cinta, Denis Villeneuve, pidiéndole que lo llame para el papel del villano.

El rol de 007 es tan icónico que en la historia del celuloide únicamente han existido seis actores que le han dado vida. Pero en el universo de la creación literaria de Ian Fleming, el contrapunto al héroe británico siempre suele ser igual de memorable. De hecho, y como se suele argumentar, una película de James Bond es tan buena como lo es su antagonista.

La lista de intérpretes que han intentado terminar con el espía es alucinante. En la época de Pierce Brosnan tuvimos a perfiles como Jonathan Pryce y Sean Bean. No obstante, en la etapa de Craig, el elenco de enemigos adquirió un mayor peso dramático y, por tanto, una presencia actoral mucho más mediática. La participación de Mads Mikkelsen, Javier Bardem, Christoph Waltz y Rami Malek en los capítulos recientes de la saga es la viva prueba de ello. Sin embargo, si Pattinson es la estrella mediática más popular que jamás ha fichado por la propiedad intelectual, ¿no necesitará quizás la franquicia un rival a la altura? Desde luego, la contratación de Brad Pitt sería la guinda de un proyecto que llegará a los cines de la mano de Amazon MGM en 2028.

Brad Pitt aprueba a Pattinson como James Bond y reclama su puesto como villano

A buena parte de la industria, el anuncio de Amazon MGM le ha pillado inmersa en otros eventos. Pitt, por ejemplo, se encontraba ayer presentando Las nuevas desventuras de Cliff Booth cuando desde Extra TV le informaron de la noticia. Esta fue su respuesta:

«Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus elecciones. Creo que es auténtico».

Tras su respuesta, cuando en Complex le preguntaron por alguna sugerencia de casting para la futura chica Bond, el ganador del Oscar no contestó, pero dejó caer que le encantaría ser el rival de Pattinson: «Apuntadme para el villano. Llamad a Denis Villeneuve al móvil, ¡vamos!», decía entusiasmado.

Instantes antes, Pitt recordó el gran trabajo de su «amigo Javier (Bardem)» y que esos serían unos «zapatos muy grandes», pero que se atrevería con el reto.

El protagonista de Seven no es el único que se ha sumado al reclamo de intentar ser el próximo malo de la nueva película de James Bond. Según se ha podido saber en las últimas horas, Florence Pugh le envió un mensaje de texto a Villeneuve después de la noticia, reclamando con cierto humor una prueba de casting para el rol antagónico del debutante del MI6: «Felicidades por encontrar a tu Bond. Buen hallazgo. ¿Alguna villana que mida 1,63…?».

El equipo detrás de la próxima película de 007

Mientras Amazon completa el casting del reinicio de la franquicia, buscando aliados y villanos para el personaje, los fans pueden estar tranquilos con los perfiles artísticos asociados al regreso de James Bond a los cines.

En la dirección tenemos a Villeneuve, responsable de Incendies, Sicario y La llegada, entre otras. El guion corre a cargo de Steven Knight, el showrunner de Peaky Blinders. El último en incorporarse ha sido el director de fotografía Greig Fraser, ganador del premio de la Academia por Dune (2021).

Todavía no hay una fecha fijada para el estreno del reboot de 007.