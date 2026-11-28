¿Qué tendrá el invierno que atrae al rojo? Culturalmente, este es un color que inequívocamente asociamos a la Navidad, a la decoración e, incluso, a los personajes que de ella participan. Y esta idea se refuerza con el hecho de que la psicología también nos hable de este color a través del mensaje que proyecta. Esto es, la fuerza, la esperanza, la pasión… pequeñas cualidades que pueden ayudarte a cerrar un año y a subirte el ánimo en un momento bastante intenso y complicado. Porque sí, los colores también se pueden utilizar para crear la imagen que una busca proyectar al mundo y la fuerza con la que enfrentar un cambio.

Es por eso que este año el rojo llega con fuerza a los estilismos. Toma las prendas clásicas, los detalles, los complementos, los accesorios. Todo en estas fiestas es apto para caer en la tentación de este color. Su mayor ventaja reside precisamente en su adaptabilidad a los estilismos, tanto como tono predominante como para marcar la diferencia en un look más simple.

No es algo que nos hayamos inventado nosotras, sino que son consejos que hemos sacado de los propios profesionales del sector, quienes incluso nos han desvelado cómo este tono es perfecto para elevar cualquier look. Así, el estilista Juan Avellaneda contó recientemente a través de sus redes: «El truco es incorporar algo rojo en looks básicos».

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Si no sabes cómo empezar a jugar con este color en tus look, no te preocupes. Siguiendo el consejo de Avellaneda, cualquier elemento es apto para marcar la diferencia sobre un look más básico. Si bien es cierto que también hay ciertas tendencias sobre las que el color rojo tiene un efecto completamente diferenciador. Dar el primer paso hacia la teoría del rojo sólo requiere de cierta inspiración.

Una joya

El papel de las joyas dentro de los estilismos nunca debe dejarse de lado. Está en su propia anatomía, relucir y resaltar sobre el resto de los elementos y a la vez integrarse con la identidad de un look. Un doble rasero algo complicado, pero lo suficientemente flexible como para dejar que el rojo pueda adentrarse envuelto en cualquier tipo de joya y marcar la diferencia. Además, hay más formas de introducirlo que las piedras preciosas. Incluso en la alta joyería, este color puede adherirse a las piezas, creando pequeños destellos de color que generan aún más interés por la pieza.

En el labial

Dame un traje negro y ponle un poco de rojo en el labio. Así, sin más esfuerzos, un look que podría caer aparentemente en la sobriedad termina convirtiéndose en un momento icónico sobre una pasarela o en la calle. El maquillaje, al igual que la joyería, puede convertirse (y debe) en un recurso para poder jugar con los colores y las tendencias. Ahora que tenemos el rojo de vuelta, ese labial a la francesa puede ser una buena excusa para llevar un maquillaje algo más sofisticado que consiga resaltar sobre el estilismo.

La bufanda

Prendas que adquieren un protagonismo relevante en los meses de frío, como puede ser una bufanda; también te pueden ayudar a incluir diferentes colores. El caso es que tenemos al mismísimo David Beckham demostrando cómo esta prenda puede incluso romper la sobriedad de un traje. Una lección aplicable tanto a looks masculinos como femeninos.

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Un complemento deportivo

Empieza la temporada de nieve y, con ello, muchas de las cuestiones de cómo ir a la última trasmutan a los estilismos de los deportes apinos. Por suerte, es un color bastante admitido en las pistas. Y ya no sólo hablamos de los trajes, las chaquetas o los abrigos, sino de detalles que se están popularizando, prendas o propuestas que elevan el look con un simple detalle, como pueden ser los cuellos altos o plastrones.

El cinturón

Este 2026 los cinturones han dejado de convertirse en un complemento funcional dentro del look. Es una tendencia que llevamos un tiempo observando, pero que está consiguiendo su versión más simplista y auténtica en estos últimos desfiles. Nos trasladamos directamente al ejemplo de Chanel, donde vemos cómo los cinturones se llevan visibles, anchos y por encima de las prendas, marcando la cintura y redefiniendo la silueta.

La chaqueta

Responde a la lógica invernal pensar que no hay look que no requiera una chaqueta. Claro que las tendencias cambian; este año, por ejemplo, se llevan las prendas tipo bomber con cuellos XXL. ¿Esto exime a las chaquetas de caer en la tentación del rojo? Desde luego que no y, de hecho, la combinación puede resultar de lo más interesante.

El bolso

Entre las muchas tendencias que salpica este año el mundo de los bolsos, la que más está marcando la diferencia este invierno es el regreso del clutch como bolso de día. Se acabó eso de que los bolsos con estructura de mano sean exclusivos para la noche, o que no puedan incorporar asas. Y por eso, siluetas como el flamenco flap de Loewe han vuelto a entrar de nuevo en nuestro radar.

La manicura

Una parte importante del look se encuentra en los detalles. Entre ellos, algo que lleva asentado años como un crisol de diseño y tendencias es la manicura. Este año hay tendencias que abrazan los colores chocolate, el floreciente burdeos… pero siempre hay hueco para una manicura roja. Es un clásico que nunca pasará de moda, ya que es todo un icono y un recurrente para estas fiestas.