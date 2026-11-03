Los abrigos de los 90 son tendencia este invierno: cómo combinarlos para ir a la moda en 2026

Con la llegada de los primeros días de frío, renovar el armario se convierte en una oportunidad para recuperar prendas que nunca pasan de moda. Esta temporada otoño/invierno 2026-2027, los abrigos de los 90 son moda. Hablamos de una década que vuelve a conquistar las pasarelas y el street style con su estética minimalista, sus siluetas depuradas y su elegancia sin esfuerzo.

Según Vogue en Grecia, los años 90 siguen teniendo una gran influencia en la moda actual, pero esta vez su regreso adquiere una dimensión diferente. Entre todas las prendas que recuperan protagonismo, los abrigos ocupan un lugar privilegiado: largos, de líneas rectas y en colores neutros, se convierten en los grandes protagonistas de los looks de invierno. La vuelta de esta estética tiene mucho que ver con la influencia de diseñadores que definieron el minimalismo de los años 90, como Calvin Klein, Jil Sander y Helmut Lang.

Vuelven los abrigos de los 90: en tendencia

Sus propuestas para el otoño/invierno 2026-2027, junto con el legado estético de sus colecciones históricas, recuperan una manera de vestir basada en la calidad de los tejidos, la precisión de la sastrería y la ausencia de artificios.

Los abrigos largos de inspiración masculina, los diseños ligeramente entallados, las solapas discretas y las tonalidades como el negro, el gris, el camel y el chocolate vuelven a convertirse en imprescindibles.

La influencia de Carolyn Bessette-Kennedy y su icónico armario minimalista también refuerza esta tendencia, demostrando que una prenda de líneas sencillas puede transformar cualquier estilismo.

La clave esta temporada está en recuperar ese espíritu noventero y adaptarlo a las necesidades del vestuario contemporáneo.

Abrigos largos de corte recto: son los grandes protagonistas de la temporada. Con un largo por debajo de la rodilla o hasta los tobillos, estilizan la figura y aportan sofisticación. Los modelos negros, grises y camel son los más versátiles.

Abrigos de inspiración masculina: con hombros definidos, solapas clásicas y estructuras ligeramente oversize, recuperan la sastrería de los 90. Funcionan especialmente bien con prendas femeninas y siluetas ajustadas.

Abrigos minimalistas de botonadura sencilla: por sus cierres discretos y líneas limpias, representan la esencia del estilo Calvin Klein. Son una apuesta segura para quienes buscan elegancia atemporal. «El abrigo minimalista ya no se limita al estilo negro, de botonadura sencilla, ligeramente entallado y con solapa masculina. Las nuevas siluetas se centran en las proporciones, la sastrería y, sobre todo, en los detalles», aseguran en Vogue.

Abrigos ligeramente entallados: marcan suavemente la cintura sin perder la sobriedad de las siluetas noventeras. Una alternativa ideal para quienes prefieren prendas más estructuradas.

Abrigos de cuello envolvente: las versiones con cuellos escultóricos, solapas reducidas o cierres originales actualizan el minimalismo clásico con un toque contemporáneo.

Abrigos de colores neutros: negro, gris antracita, beige, camel, crudo y marrón chocolate conforman la paleta cromática imprescindible. Su principal ventaja es que permiten construir estilismos elegantes y fáciles de combinar.

Cómo combinar los abrigos de los 90: ideas de looks

Abrigo largo negro – jeans rectos – mocasines: una de las combinaciones más representativas del minimalismo de los 90. Añade un jersey de cuello alto, un bolso estructurado y gafas de sol ovaladas para conseguir un look inspirado en Carolyn Bessette-Kennedy.

Abrigo camel – pantalón sastre – camisa blanca: ideal para ir a la oficina o conseguir un estilismo elegante durante el día. Completa el conjunto con zapatos de punta fina y un cinturón de cuero.

Abrigo chocolate – falda midi – botas altas: una propuesta sofisticada que juega con diferentes largos y texturas. Puedes incorporar una camiseta básica o un jersey de punto fino para equilibrar el conjunto.

Abrigo negro – vestido lencero – zapatos de tacón: recupera la sensualidad minimalista de los años 90 con un vestido satinado, un abrigo largo y un pequeño bolso de mano. Es una opción perfecta para la noche.

Abrigo de cuero – jeans azules – camiseta blanca: para una versión más urbana, apuesta por un modelo de cuero negro o marrón, vaqueros de corte recto y zapatillas minimalistas. Un look sencillo con referencias directas a la estética de Helmut Lang.

Consejos para llevar abrigos de los 90 con estilo