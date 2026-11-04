La reflexión de Cañizares sobre la entrada de Owono a De Miguel: «El problema es que usa una fuerza desmedida»

Santiago Cañizares, ex portero de Valencia o Real Madrid, ha reflexionado sobre la dura entrada que Jesús Owono protagonizó sobre Jesús de Miguel y que provocó la parada del jugador del Tenerife y su posterior fallecimiento horas después. Un golpe fortuito en un choque al disputar la pelota. El ex guardameta opina que usó una «fuerza desmedida».

«Owono tenía en su cabeza que tenía que disputar la pelota. O balón o jugador. No puede pasar una de las dos cosas. Para mí, el problema es que usa una fuerza desmedida. Y sobre todo no tiene la destreza corporal para que, en el momento que ya se ve ganador del duelo, porque Demi no lo puede disputar, recoja su cuerpo. Por salud propia también, porque el impacto le pudo provocar dar una voltereta y haberse hecho daño en la caída. Y que ese impacto sea más leve. Va con todo y va con todo hasta el final», reflexionó Cañizares sobre el terrible golpe que sufrió Jesús de Miguel el pasado lunes.

«Esa destreza corporal es la clave en la mayoría de estas jugadas tan peligrosas. Cuando disputa solamente uno de los dos. Cuando disputan los dos, normalmente no pasa nada. Pero al no disputarlo uno, el cuerpo está blando. Tampoco consigues mitigar la fuerza del rival», añadió el ex portero del Valencia en El Partidazo de Cope.

«La rodilla es un producto del salto. El problema es que el salto es desmedido. La rodilla normalmente se usa para mantener distancia con el rival. Todo el mundo salta con la rodilla arriba porque tiene que rematar de cabeza. Yo una vez me rompí las costillas por una jugada. Nadie en el fútbol somos luchadores de MMA que golpean con la rodilla. Se hace para evitar los choques», culminó Cañizares sobre la dura entrada de Owono, que derivó en una tragedia sin precedentes.