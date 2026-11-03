La Policía Nacional abre una investigación por homicidio imprudente al portero del Andorra por la muerte de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel avanza judicialmente. La Policía Nacional ha abierto una investigación por homicidio imprudente acerca del fallecimiento del futbolista Tenerife después de que sufriera un duro golpe del portero del Andorra, Jesús Owono durante un partido de Segunda División. En los próximos días se recogerán todos los informes médicos para estar bajo supervisión procesal y pone en el foco un posible castigo contra el jugador guineano.

El guardameta fue el causante de que el delantero se desplomase en el suelo después de una dura entrada con la rodilla que impactó en el pecho de Jesús de Miguel, provocándole una parada cardiorrespiratoria en el césped. Fue evacuado en ambulancia de urgencia para ser ingresado en la UCI, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y falleció esta mañana. Después de que el Tenerife comunicase su muerte, las autoridades han entrado de oficio para abrir el proceso legal en el que estudiarán si Owono cometió un homicidio imprudente al cometer dicha acción en un partido de fútbol.

Aunque aún es pronto para sacar las conclusiones que sacará la Policía, el portero africano se enfrenta a una pena de cárcel muy seria. Según indica el artículo 142 del Código Penal, Owono estará en manos de la justicia: «Una imprudencia grave que cause la muerte de otro será castigo, si se determina como homicidio imprudente, con pena de prisión de uno a cuatro años».

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