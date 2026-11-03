Jesús de Miguel se une a la lista de futbolistas fallecidos dramáticamente en España: Puerta, Jarque…

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha vuelto a teñir de luto al fútbol español y ha recordado otros episodios trágicos que han golpeado a este deporte durante las últimas décadas. El futbolista ha fallecido después de no poder superar las consecuencias de la grave entrada del portero Owono durante el encuentro que enfrentaba al conjunto canario con el Andorra. El desenlace recuerda especialmente a otros futbolistas que perdieron la vida después de sufrir problemas cardíacos o graves episodios médicos sobre el césped.

Uno de los nombres que permanece grabado en la memoria de los aficionados es el de Antonio Puerta. El jugador del Sevilla FC falleció el 28 de agosto de 2007, con tan solo 22 años, después de sufrir varias paradas cardíacas durante el encuentro que enfrentaba al conjunto hispalense con el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Puerta cayó desplomado sobre el terreno de juego en el minuto 29, aunque consiguió levantarse inicialmente y abandonar el césped por su propio pie. Sin embargo, volvió a sufrir varias crisis cardíacas en los vestuarios y durante su traslado al hospital. Los médicos consiguieron reanimarlo en diferentes ocasiones, pero su estado empeoró progresivamente hasta que terminó falleciendo tres días después en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Otro caso especialmente doloroso fue el de Dani Jarque, capitán del Espanyol, que falleció el 8 de agosto de 2009 a los 26 años. El defensa se encontraba concentrado con su equipo en Italia durante la pretemporada cuando sufrió un ataque al corazón en la habitación del hotel. Su pareja alertó a los responsables del club después de que el futbolista comenzara a encontrarse mal, pero los servicios médicos no pudieron salvarle la vida. Su fallecimiento provocó una enorme conmoción y su recuerdo sigue muy presente en el espanyolismo. De hecho, el club retiró el dorsal 21 que lucía el defensa.

Otros futbolistas españoles fallecidos

Otro caso más antiguo y que recuerda mucho al de Jesús de Miguel fue el de José Antonio Gallardo, guardameta del CD Málaga, que falleció el 15 de enero de 1987, a los 26 años, después de sufrir un gravísimo traumatismo craneal durante un partido contra el Celta de Vigo en Balaídos. Todo ocurrió el 21 de diciembre de 1986, cuando apenas se habían disputado 18 minutos de encuentro. Gallardo salió a disputar un balón dividido con el delantero brasileño Baltazar y ambos protagonizaron un choque fortuito que dejó al portero malaguista inconsciente sobre el terreno de juego.

Más recientemente, Jordi Pitarque, delantero del Reus, falleció en septiembre de 2010 a los 23 años después de sufrir varias paradas cardiorrespiratorias. El futbolista había disputado con normalidad un encuentro de Tercera División frente al Prat y fue durante la madrugada cuando comenzó a sufrir los problemas cardíacos que terminaron costándole la vida. También destaca el caso de Pedro Berruezo, futbolista del Sevilla que perdió la vida el 7 de enero de 1973 durante un partido frente al Pontevedra en el estadio de Pasarón. El delantero se desplomó sobre el césped cuando transcurrían los primeros minutos del encuentro y no pudo recuperarse. Su fallecimiento fue uno de los primeros grandes episodios de este tipo que sacudieron al fútbol profesional español.

Son historias diferentes, con circunstancias y causas médicas que no deben confundirse, pero todas comparten un mismo denominador que es la tragedia de perder a un futbolista de forma inesperada y repentina. La muerte de Jesús de Miguel vuelve a recordar la fragilidad de la vida y el fútbol español está totalmente conmocionado y en shock desde esta mañana.