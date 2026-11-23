La Policía Nacional busca a los autores del tiroteo que ha dejado herido de gravedad a un hombre latinoamericano de 53 años en la puerta de un gimnasio del barrio de Valdebebas (Madrid).

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:30 de la tarde en la calle Juan Antonio Samaranch. A esa hora, la Policía Nacional ha recibido un aviso del hallazgo de un hombre tendido en la acera junto a la puerta de un gimnasio.

Desplazados al lugar, los agentes han comprobado que se trataba de un tiroteo y avisados, los servicios de emergencia del SAMUR-Protección Civil han trasladado a la víctima a un hospital en estado crítico.

Varios disparos en la cabeza y dos pistolas

La víctima, un hombre de origen latinoamericano de 53 años, había recibido varios disparos en la cabeza. Ahora la Policía trabaja para identificarle y atrapar al autor o autores del tiroteo.

En el lugar del crimen, los agentes han recogido dos armas de fuego junto al cadáver en lo que a primera vista parece un ajuste de cuentas perpetrado por dos tiradores.

Efectivos de la Policía Científica han acordonado la zona e intentan recoger el mayor número de evidencias del ataque con armas de fuego, mientras los especialistas de Homicidios han comenzado a filiar a los testigos para tomarles declaración a lo largo del día.

La búsqueda de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, plagada de edificios y urbanizaciones de carácter residencial, va a ser vital para la resolución de la investigación del tiroteo.