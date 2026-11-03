Owono cierra los comentarios de sus redes sociales ante una ola de amenazas por la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng, Owono, es uno de los nombres más buscados estas últimas horas después de la muerte de Jesús de Miguel. El portero del Andorra fue el autor del trágico accidente después de chocar de forma violenta en el centro del campo con el jugador del Tenerife, dejándole inconsciente y hospitalizado en la UCI hasta que esta mañana se ha confirmado su fallecimiento. Un suceso que ha motivado que el guineano de 25 años (que también tiene la nacionalidad española) haya desactivado los comentarios en sus redes sociales ante las amenazas e insultos de aficionados.

Una decisión que había tomado antes de la muerte al conocer la gravedad de su golpe con el delantero en los minutos finales del Tenerife-Andorra. Cuando el partido iba 2-2, en un intento de De Miguel por alcanzar un balón dividido en el centro del campo, Owono fue con todo también de forma contundente y acabó impactando de lleno. Un golpe en el que el portero salió ileso mientras que el delantero del Tenerife quedó inconsciente y convulsionando. Aunque el árbitro no dudó en señalarle la roja directa y se marchaba a los vestuarios, segundos después vio cómo tuvieron que entrar los médicos para realizar primeros auxilios y trasladarle de urgencia a la UCI para continuar luchando por su vida.

Este martes se confirmó su muerte y el Andorra emitió un comunicado para mostrar sus condolencias: «Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz». Por ahora, Owono no ha querido pronunciarse ni emitir alguna clase de comparecencia ante la muerte de Jesús de Miguel. En un principio iba a acudir al hospital para disculparse, pero el hecho de que haya terminado falleciendo le ha dejado muy tocado anímicamente.

Eso, sumado a que en las redes sociales han surgido muchos comentarios amenazantes e insultos de todo tipo, haya querido «bloquear» las reacciones en un momento muy sensible y doloroso después de haber sido el causante de la muerte del futbolista del Tenerife.