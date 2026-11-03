El Tenerife informa que «la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente»

El Tenerife ha emitido un nuevo parte médico sobre el estado de Jesús de Miguel y el club tinerfeño ha informado durante la madrugada que su situación médica «ha empeorado neurológicamente». El delantero madrileño de 30 años está ingresado, estable dentro de la gravedad, en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de sufrir una dura entrada del portero del Andorra, Jesús Owono.

«Última hora. Comunicado oficial Jesús de Miguel: La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas», este es el mensaje que ha publicado el Tenerife sobre el futbolista que sigue ingresado en la UCI, estable dentro de la gravedad, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

[Última hora] 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas. https://t.co/vlOBZI28TP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Ingresado en la UCI «estable dentro de la gravedad»

Tenerife y el fútbol español rezan por la salud de un Jesús de Miguel que sufrió una parada cardiorrespiratoria tras sufrir un durísimo impacto sobre el césped del portero Owono durante el partido de Segunda División que el lunes disputaron Tenerife y Andorra.

En los últimos minutos del partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López se produjo una jugada que estremeció a todos los asistentes. Jesús Owono, portero del Andorra, propinó una patada a la altura del pecho a Jesús de Miguel que dejó tendido en el suelo al futbolista de 30 años. Después de vivirse minutos de tensión, los servicios médicos sacaron al jugador del campo y el partido se suspendió.

Casi dos horas después del incidente y tras filtrarse que el futbolista había sufrido una parada cardiorrespiratoria, el Tenerife informó en un comunicado que: «El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades».

El Andorra también quiso compartir un mensaje de apoyo al futbolista y al Tenerife en estos delicados momentos. «Desde el FC Andorra queremos enviar toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife», escribió el club presidido por Gerard Piqué.